КРТ на улице Гоголя: квартал в центре города ждут перемены

Улица Нижегородская ранее называлась Вознесенской — по одноименной церкви, расположенной на пересечении с улицей Ильинской (бывшая Краснофлотская). По регулярным планам города XVIII в. она вычерчивалась как прямая, продолжающейся по обе стороны Почаинского оврага вплоть до Варварской церкви. Однако, когда в 1826 году на её пересечении с Большой Покровской построили здание дворянского депутатского собрания, участок между Почаинским и Ковалихинским оврагами стал именоваться Дворянской улицей. Вознесенская же улица сохранила такое название лишь в районе Започаинья. До начала XIX в. она рассекалась глубоким оврагом и застраивалась как бы двумя самостоятельными частями. В 1867—1884 годах у Вознесенской церкви была спроектирована инженером В. М. Лемке площадь, к которой отошла пожертвованная для этого купцом Гущиным территория. С тех пор улица приобрела современные протяженность и границы.