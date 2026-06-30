КРТ на улице Гоголя: квартал в центре города ждут перемены

Проект комплексного развития территории (КРТ) планируется реализовать на участке жилой застройки в границах улиц Гоголя — Нижегородская — Заломова в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. Корреспондент ИА «Время Н» прогулялся по историческим местам и посмотрел, какие дома здесь планируется снести или восстановить.
Тихий уголок Започаинья.
Этот квартал — часть большого района Започаинье. Улица Гоголя — одна из древнейших в Нижнем Новгороде; она была известна с начала XVII века и носила имя Телячьей — по расположенной рядом одноименной слободке со скотными дворами. Когда-то это место считалось окраиной города, здесь селились преимущественно бедные люди. Саму улицу спроектировали еще в 1770 году, но первые жилые постройки на ней появились лишь в XIX веке. Первоначально застройка была хаотичной и деревянной. Первые каменные дома по «красной линии» стали возводить с 1839 года. А в 1909 году улицу переименовали в честь 100-летнего юбилея великого русского прозаика, критика, поэта Николая Васильевича Гоголя.
Улица Нижегородская ранее называлась Вознесенской — по одноименной церкви, расположенной на пересечении с улицей Ильинской (бывшая Краснофлотская). По регулярным планам города XVIII в. она вычерчивалась как прямая, продолжающейся по обе стороны Почаинского оврага вплоть до Варварской церкви. Однако, когда в 1826 году на её пересечении с Большой Покровской построили здание дворянского депутатского собрания, участок между Почаинским и Ковалихинским оврагами стал именоваться Дворянской улицей. Вознесенская же улица сохранила такое название лишь в районе Започаинья. До начала XIX в. она рассекалась глубоким оврагом и застраивалась как бы двумя самостоятельными частями. В 1867—1884 годах у Вознесенской церкви была спроектирована инженером В. М. Лемке площадь, к которой отошла пожертвованная для этого купцом Гущиным территория. С тех пор улица приобрела современные протяженность и границы.
Планы по редевелопменту.
Проект КРТ предполагает постройку четырех многоквартирных 2−6-этажных жилых домов с подземными парковками и благоустройство внутреннего пространства.
Фото с сайта Минграда Нижегородской области.
А что же станет с ныне имеющейся застройкой?
Поскольку ряд зданий в квартале представляют историческую или архитектурную ценность, их планируется разобрать, а потом восстановить с сохранением форм, высотности, главных уличных фасадов, крыш, ценных архитектурных деталей и элементов декора. Это, в частности, коснется домов №№ 14, 16 и 18 по улице Нижегородской и домов №№ 26 и 26А по улице Гоголя.
Ул. Нижегородская, 14Ул. Нижегородская, 16Ул. Нижегородская, 18.
Дом № 20 по улице Нижегородской подлежит реконструкции.
Ул. Нижегородская, 20.
Двухэтажный многоквартирный деревянный жилой дом № 18А по улице Гоголя будет расселен, а потом перенесен на свободную территорию рядом с Церковью Похвалы Пресвятой Богородицы (улица Заломова, 21А). Инвестор передаст этот ценный объект в собственность Нижегородской епархии.
Ул. Гоголя, 18А.
Дом № 18 по улице Гоголя также перенесут на другой участок в границах КРТ.
Ул. Гоголя, 18.
Здания по улице Гоголя, 16, 20 (фактически литера С), 26, а также в переулке Гоголя, 13 (фактически литера Б) подлежат сносу.
Ул. Гоголя, 16Ул. Гоголя, 20Ул. Гоголя, 26.
Добавим, что несколько домов в этом квартале к настоящему времени уже снесены.
Ранее были опубликованы фото из Караваихи, где планируется реализовать проект КРТ.
Также сообщалось о застройке исторического квартала в границах улиц Ашхабадская — Невзоровых — Тверская — Генкиной.