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Больше половины россиян предпочли бы отечественные лекарства

Более половины россиян при наличии выбора и необходимых средств предпочли бы лекарства отечественного производства.

Более половины россиян при наличии выбора и необходимых средств предпочли бы лекарства отечественного производства. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра ВЦИОМ.

По данным опроса, российские препараты выбрали бы 54% граждан. Аналитики также выяснили, как россияне оценивают качество отечественных лекарств. Половина респондентов считает, что за последние 25 лет оно улучшилось. Еще 21% опрошенных не заметили изменений, а 11% заявили, что качество ухудшилось.

Кроме того, по данным ВЦИОМ, за последние 6 лет доверие к отечественным производителям лекарств выросло на 32%.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

(Фото на главной: magnific.com).