Больше половины россиян предпочли бы отечественные лекарства

По данным опроса, российские препараты выбрали бы 54% граждан. Аналитики также выяснили, как россияне оценивают качество отечественных лекарств. Половина респондентов считает, что за последние 25 лет оно улучшилось. Еще 21% опрошенных не заметили изменений, а 11% заявили, что качество ухудшилось.