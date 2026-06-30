Петербургские реставраторы обнаружили тайник в корешке старинной книги

В Санкт-Петербурге реставраторы Российской национальной библиотеки (РНБ) обнаружили в корешке старинной книги из коллекции графа Михаила Виельгорского перо XIV века. Как сообщила на пресс-конференции ТАСС старший научный сотрудник отдела рукописей РНБ Ольга Блескина, предположительно, этим пером переписывали одну из рукописей.
Артефакт был найден при разборе переплета сборника медицинских и химических текстов
«При снятии переплета реставраторы обнаружили в корешке старинное птичье перо, которым как раз, возможно, переписывали одну из старинных рукописей. Оно было вложено в корешок переплета для придания прочности. Снятый пергаментный лист с шитьем и с вложенным туда пером представляет целый кампус — учебное пособие, где можно наглядно увидеть процесс изготовления старинного переплета», — рассказала Блескина.
В ходе работ также был обнаружен фрагмент пергаментной рукописи, предположительно, католического бревиария XIV века, переписанного в Германии. Бревиарий — богослужебная книга в римско-католической церкви, содержащая тексты молитв, включая тексты молитвословных распевов (в средневековых бревиариях молитвы также нотировались).
По словам Блескиной, после изобретения книгопечатания в середине XV века широко распространилась практика использования фрагментов старых пергаментных рукописей для покрытия крышек переплетов. В тот период теологические тексты массово печатались, а рукописи становились ненужными и применялись для укрепления новых книг.