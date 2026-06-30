Петербургские реставраторы обнаружили тайник в корешке старинной книги

Артефакт был найден при разборе переплета сборника медицинских и химических текстов XVI—XVII вв . Книга поступила в Императорскую публичную библиотеку в 1856 году из собрания графа Михаила Виельгорского — русского музыкального деятеля, композитора, мецената и рыцаря Мальтийского ордена. Он был собеседником А. С. Пушкина, В. А. Жуковского и Ф. И. Тютчева. В середине XIX века дом графа Виельгорского являлся центром культурной жизни Петербурга. Из его библиотеки, насчитывавшей 40 тыс. книг, в Императорскую публичную библиотеку поступило около 2 тыс. экземпляров.