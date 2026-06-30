Астраханка стала лауреатом фестиваля «Российская студенческая весна»

Студентка Астраханского государственного университета имени В. Н. Татищева Софья Комарова стала лауреатом III степени на XXXIV фестивале «Российская студенческая весна», сообщили в администрации губернатора региона. Мероприятие проводится в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети».
Уточним, что в этом году фестиваль состоялся в Красноярске. Участие в нем приняли более 3 тысяч студентов. Софья выступила в номинации «Эстрадный танец». Торжественная церемония награждения состоялась 28 июня.
Фестиваль является одним из крупнейших творческих проектов для студентов. Он объединяет талантливую молодежь из разных регионов России. Ежегодно его участники демонстрируют свои способности в вокальных, танцевальных, театральных, инструментальных и других номинациях.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.