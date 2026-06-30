Музей Мирового океана обустроит причал на левом берегу Преголи в Калининграде

Отмечается, что в прошлом году территориальным управлением Росимущества по Калининградской области была выявлена и поставлена на учет эта заброшенная причальная стенка длиной 108 метров. Сложенная из тесаного природного камня, с удерживающим деревянным шпунтом, она была построена в довоенное время и многие десятилетия не использовалась. Сооружение на праве оперативного управления закрепили за Музеем Мирового океана. Также музеем оформлено водопользование на прилегающую акваторию.