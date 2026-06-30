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Музей Мирового океана обустроит причал на левом берегу Преголи в Калининграде

Там смогут останавливаться малые и большие суда.

Источник: Комсомольская правда

Музей Мирового океана намерен обустроить причал на левом берегу Преголи в Калининграде — напротив судна «Космонавт Виктор Пацаев». Об этом сообщает пресс-служба музея.

На причальной стенке уже вырубили сорные растения, убрали мусор и установили предупреждающие знаки, изучен рельеф дна. Требуется проектирование и реконструкция причала, который сможет использоваться не только для спуска на воду маломерных судов музея, но и для постановки большого судна.

«Причал на противоположном берегу прилегает к старому железнодорожному мосту через Преголю и неразрывно связан с планами по его реконструкции», — говорят в музее.

Как сказал директор Музея Мирового океана Денис Миронюк, такие сложные инфраструктурные проекты возможно реализовать только при условии поддержки региональных и городских властей.

Отмечается, что в прошлом году территориальным управлением Росимущества по Калининградской области была выявлена и поставлена на учет эта заброшенная причальная стенка длиной 108 метров. Сложенная из тесаного природного камня, с удерживающим деревянным шпунтом, она была построена в довоенное время и многие десятилетия не использовалась. Сооружение на праве оперативного управления закрепили за Музеем Мирового океана. Также музеем оформлено водопользование на прилегающую акваторию.

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