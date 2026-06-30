Как пережить грозу: первая помощь при ударе молнией

Человеку, пострадавшему от удара молнией, профессиональная помощь медиков понадобится в любом случае, сообщили в Минздраве.
Вместе с тем, важно правильно оказать первую помощь пострадавшему до того, как на место прибудет бригада профессионалов.
По словам главного врача Ветковской Центральной районной больницы Кристины Бондаревой, которую цитирует ведомство, действия при оказании доврачебной помощи зависят от того, находится ли поверженный молнией человек в сознании.
«Немедленно нужно проверить сознание пострадавшего и то, дышит ли он. Если нет, то немедленно начинайте сердечно-легочную реанимацию — непрямой массаж сердца и искусственное дыхание», — рассказала главврач.
Реанимационные действия нужно выполнять до самого приезда «скорой помощи» либо до тех пор, пока у него не появятся признаки жизни — он придет в себя, самостоятельно начнет дышать.
Если же пострадавший находится в сознании, его нужно успокоить, уложить и согреть. До прибытия бригады медиков необходимо следить за состоянием человека, отметила врач.
Поражение молнией — это электротравма, спровоцированная воздействием последовательного потока разрядов атмосферного электричества. Удар молнией может привести к остановке сердца или нарушению сердечного ритма.
Правила безопасности во время грозы.
Также в Минздраве напомнили о правильных действиях во время грозы.
«Молния — это разряд колоссальной мощности. Если вы видите вспышку и слышите гром через 10 секунд или быстрее — вы в зоне поражения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Если гроза застала в городе, необходимо укрыться в здании, желательно с молниеотводом.
В случае, если гроза настигла в то время, как вы находились в пути за рулем, нужно остановить автомобиль вдали от деревьев и линий электропередач, плотно закрыть окна и оставаться в салоне до того, как ненастье закончится.
«Кузов сработает как защита — это абсолютно верный подход, основанный на принципе клетки Фарадея. Цельнометаллический кузов действительно перенаправляет электрический разряд в землю, защищая тех, кто находится внутри», — пояснили специалисты.
Если же обстоятельства сложились таким образом, что гроза застала на открытом пространстве и укрыться от стихии негде, специалисты посоветовали найти низину, углубление, спрятаться там, присев на корточки. Также нужно обхватить колени и опустить голову.
Ни в коем случае нельзя ложиться на землю, предупредили в Минздраве. Это увеличивает площадь соприкосновения тела с землей и делает человека более уязвимым. При ударе молнии электрический разряд «растекается» по земле: если человек лежит или у него широко расставлены ноги, тем выше риск поражения.
Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни в Беларуси сохранится аномально жаркая погода без существенных осадков. При этом на отдельных территориях могут пройти грозы и сильные ливни.