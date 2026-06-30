Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 50 новых газовых автобусов вышли на маршруты Красноярска

Работа на экологичном топливе сокращает уровень загрязнения воздуха.

Свыше 50 новых автобусов на сжиженном природном газе вышли на маршруты Красноярска в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.

Новый подвижной состав задействован на маршрутах через густонаселенные микрорайоны — № 87 «Солнечный — Молодежная», № 52 «Тихие Зори — Озеро парк», № 11 «ул. 3-я Дальневосточная — Молодежная», № 35, № 36 «ЖД вокзал — поселок Геологов» и № 49 «Спорткомплекс Радуга — Кардиоцентр». Перед выходом на линию все автобусы прошли техосмотр, государственную регистрацию, на них оформили полисы ОСАГО.

Новые автобусы обеспечивают повышенный комфорт: климат-контроль, удобные сиденья, низкий уровень шума, плавный ход, устройства для безналичной оплаты и мониторы. Работа на экологичном топливе сокращает уровень загрязнения воздуха. Отметим, что в прошлом году на маршруты вышли 150 новых автобусов, в 2026-м парк пополнят еще 155 единицами.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.