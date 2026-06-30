Более 50 новых газовых автобусов вышли на маршруты Красноярска

Свыше 50 новых автобусов на сжиженном природном газе вышли на маршруты Красноярска в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
Новый подвижной состав задействован на маршрутах через густонаселенные микрорайоны — № 87 «Солнечный — Молодежная», № 52 «Тихие Зори — Озеро парк», № 11 «ул. 3-я Дальневосточная — Молодежная», № 35, № 36 «ЖД вокзал — поселок Геологов» и № 49 «Спорткомплекс Радуга — Кардиоцентр». Перед выходом на линию все автобусы прошли техосмотр, государственную регистрацию, на них оформили полисы ОСАГО.
Новые автобусы обеспечивают повышенный комфорт: климат-контроль, удобные сиденья, низкий уровень шума, плавный ход, устройства для безналичной оплаты и мониторы. Работа на экологичном топливе сокращает уровень загрязнения воздуха. Отметим, что в прошлом году на маршруты вышли 150 новых автобусов, в 2026-м парк пополнят еще 155 единицами.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.