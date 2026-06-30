В подмосковном Видном пройдет игра проекта «Выходи во двор»

Гала-матч между легендами отечественного футбола и сборной жителей Ленинского городского округа пройдет в подмосковном Видном 4 июля на стадионе «Металлург» в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
В команде звезд сыграют Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Руслан Нигматуллин, Дмитрий Вязьмикин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Тарасов и Василий Иванов. Атмосферу большого футбола для зрителей создадут комментаторы — спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов и известный телеведущий Виктор Гусев.
Перед основным матчем профессиональные футболисты проведут мастер-класс для юных воспитанников местных спортивных школ: поделятся секретами мастерства и примут участие в двусторонних встречах с детьми. Отметим, что в следующем сезоне запланировано десять матчей в разных городах Подмосковья.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.