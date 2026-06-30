Бесправник из Ачинска может лишиться дорогого авто из-за любви к пьяной езде

По данным надзорного ведомства, в октябре 2025 года житель Ачинска купил новый Chery Tiggo 4 Pro стоимостью более 1,6 млн рублей. Уже через несколько недель его задержали за управление автомобилем в состоянии опьянения. Мировой суд назначил мужчине штраф 45 тыс. и лишил водительских прав на 1,5 года.