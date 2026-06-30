Бесправник из Ачинска может лишиться дорогого авто из-за любви к пьяной езде

Житель Ачинска, повторно пойманный за рулем с признаками опьянения, рискует лишиться дорогого автомобиля. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, в октябре 2025 года житель Ачинска купил новый Chery Tiggo 4 Pro стоимостью более 1,6 млн рублей. Уже через несколько недель его задержали за управление автомобилем в состоянии опьянения. Мировой суд назначил мужчине штраф 45 тыс. и лишил водительских прав на 1,5 года.
Сразу после совершения административного правонарушения ачинец переоформил кроссовер на свою мать, которая не имела водительского удостоверения и фактически автомобилем не пользовалась. Сам мужчина, несмотря на лишение прав, продолжил ездить на машине.
«В мае 2026 года сотрудники ДПС вновь заподозрили его в управлении автомобилем в состоянии опьянения и остановили для проверки. Пройти медицинское освидетельствование водитель отказался, а такой отказ по закону приравнивается к управлению транспортным средством в состоянии опьянения», — рассказали в прокуратуре.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Поскольку санкция статьи предусматривает конфискацию автомобиля, использованного при совершении преступления, суд наложил арест на кроссовер. Переоформление машины на родственницу не помешало принять обеспечительные меры.
Окончательную судьбу автомобиля суд решит при рассмотрении уголовного дела.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.