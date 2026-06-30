Ипотека, единое пособие, лимиты на кредиты, сделки по биометрии: нововведения июля

С 1 июля начнут действовать новые положения Закона о защите конкуренции, в частности, ст. 17.3, которая устанавливает унифицированные требования к организации и проведению торгов. Общий порядок вводят, в частности, для торгов на право аренды государственного или муниципального имущества, по продаже и аренде публичных участков, в рамках приватизации, на право установки и эксплуатации рекламных конструкций на публичной недвижимости, на право пользования участками недр и др. В большинстве случаев торги будут проводиться в форме электронного аукциона. Организатор торгов размещает извещение в ГИС «Торги» за 10 рабочих дней до окончания подачи заявок, если это аукцион; за 25 рабочих дней — если конкурс. По общему правилу, участники торгов вносят обеспечение заявки в виде задатка. При этом оператор электронной площадки не вправе взимать плату за участие. Законом закреплены принципы проведения торгов, обязанности организатора и оператора площадки, а также случаи признания торгов недействительными.