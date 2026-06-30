Ипотека, единое пособие, лимиты на кредиты, сделки по биометрии: нововведения июля

В июле в России вступает в силу ряд важных законов. Условия выдачи семейной ипотеки планируют изменить, привязав проценты к количеству детей, а также ограничив срок действия льготной ставки. Зарегистрировать права на недвижимость и сделки с ней теперь можно будет полностью дистанционно, без посещения МФЦ или нотариуса — по биометрии. А вот взять кредит будет сложнее. Ограничения коснутся заёмщиков, у которых на платежи по кредитам и займам уходит больше 50% дохода. Подробности — в нашем обзоре.
Карта калининградца.
С 1 июля правительство планировало ввести в эксплуатацию государственную информационную систему «Карта жителя Калининградской области». Соответствующий проект постановления был опубликован для общественного обсуждения. Однако во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» 23 июня губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что завершить цифровую работу над картой власти рассчитывают к августу.
«Думаю, что у нас где-то к августу закончится вся цифровая работа, и по срокам обязательно сообщим. Будет всё это внедряться поэтапно, поэтому о каждом этапе будем рассказывать по мере его готовности. И внедрять будем так же. Здесь ещё вопрос очень важный, потому что это всё-таки безопасность наших жителей, цифровая безопасность, и поэтому мы работаем над этим в том числе», — сказал глава региона.
Идея введения специальной карты для жителей региона впервые была озвучена в конце января 2025 года. Губернатор уточнял, что «карта калининградца» будет доступна для всех жителей, а не только для льготных категорий. Изначально запустить проект планировали весной 2026 года, однако в марте стало известно, что этого пока не произошло.
ЖКУ.
Индексации платы за ЖКУ в июле не будет. В 2026 году она происходит дважды. С 1 января тарифы повысили в связи с ростом НДС на 1,7%. Следующее повышение запланировано на 1 октября. Допустимые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за ЖКУ в среднем по субъектам РФ и по отдельным муниципальным образованиям утверждены распоряжением Правительства РФ. Максимальный индекс роста составит от 8 до 22%. Выше всего он в Республике Дагестан (19,7%) и Ставропольском крае (22%).
В середине декабря 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных подписал указ, которым утвердил предельные индексы для изменения размера платы за коммунальные услуги на текущий год. С 1 октября и до 31 декабря 2026 года размер максимального повышения платы за коммуналку установили до 14,7%. Это, как известно, усреднённые цифры. Пока что, по прогнозам, будущей осенью тепловая энергия подорожает на 5%, услуги водоснабжения — на 7%, сетевой газ — на 10%, сжиженный — на 15%. Самые высокие прогнозы связаны с тарифом на электроэнергию, который может вырасти на 18,7%.
Ипотека.
С 1 июля 2026 года меняются условия семейной ипотеки. Минфин и Минстрой сообщали, что параметры программы находятся в разработке и должны вступить в силу с 1 июля, но официально условия пока не объявили. Как заявил на форуме «Движение» заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, обновлённая программа будет направлена на стимулирование рождаемости.
«Мы последний месяц были в диалоге с коллегами из финансового блока правительства. Мы пришли к достаточно правильному консенсусу с точки зрения выдачи ипотеки. Банки уже готовятся к этому. Мы договорились, что в ближайшее время правила изменятся», — сказал Стасишин.
Предполагается, что ставки по семейной ипотеке будут различаться в зависимости от количества детей в семье и региона покупки жилья. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ставки составят 12% для семей с одним ребёнком, 10% — с двумя детьми, 8% — с тремя, 6% — с четырьмя и 4% — для семей с пятью и более детьми. В остальных регионах ставки будут в диапазоне 2−10%.
Максимальная величина кредита тоже будет зависеть от числа детей. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — не более 12 млн рублей для семей с одним ребёнком, до 15 млн для семей с двумя детьми и до 18 млн для семей с тремя и более детьми. В остальных регионах — не более 6 млн рублей для семей с одним ребёнком, до 8 млн с двумя детьми и до 10 млн с тремя и более.
При этом срок действия льготной ставки хотят ограничить 15 годами. По окончании этого срока Минфин перестанет субсидировать кредит, а значит банки будут вынуждены поднять ставку до рыночного уровня. Тогда годовой процент будет рассчитан по формуле «ключевая + 2 п.п.» для кредитов на обычное жильё и «ключевая + 2,5 п.п.» — для ИЖС. Если заёмщик не оформил регистрацию по месту жительства в течение 271 дня после оформления семейной ипотеки, ставку также могут поднять до уровня «ключевая + 3−3,5%».
Также с 1 июля могут существенно снизить размер компенсации банкам по семейной ипотеке. По предварительным данным, она будет рассчитываться по формуле «ключевая ставка + 2 п.п.» (или + 2,5 п.п. для индивидуального жилищного строительства). Размер субсидии сократится почти вдвое.
Из-за снижения компенсации доходность таких кредитов вероятно снизится для банков, а значит одобрение заявок ужесточится. Нынешняя ставка по семейной ипотеке в размере 6% может сохраниться для кредитов, по которым сразу вносят половину стоимости квартиры.
Цены на продукты.
С 1 июля 2026 года молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира и спреды исключат из перечня товаров, для которых действует ставка НДС 10%. Для покупателей это может означать рост цен на такие товары. Если налоговая нагрузка для производителей и продавцов увеличится, часть расходов могут заложить в цену на полке.
ЕГРН.
С 1 июля 2026 года в Единый государственный реестр недвижимости начнут вносить сведения о границах сельхозугодий. Это важно для собственников земли, покупателей участков и тех, кто работает с землями сельхозназначения. При проверке участка можно будет учитывать не только сведения о самом объекте, но и данные о границах сельхозугодий.
СФР.
Сведения о стаже и периодах нетрудоспособности Социальный фонд России теперь будет брать из индивидуального лицевого счёта (ИЛС) застрахованного, а не запрашивать их повторно у работодателей и работников. СФР направит запрос только в случае, если необходимых сведений у него не обнаружится. Предполагается, что это нововведение поможет снизить бюрократическую нагрузку на получателей выплат и пособий.
Кроме того, ведомство будет быстрее принимать решения об открытии индивидуального лицевого счёта застрахованного либо об отказе в регистрации, а также о выдаче уведомления о регистрации (об изменении анкетных данных) либо об отказе в выдаче. С июля срок уменьшат до четырёх рабочих дней вместо пяти. Также сократится период времени, отведённый фонду для уточнения и дополнения сведений лицевого счёта. Он составит не более четырёх рабочих дней со дня получения сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий.
Период времени, в течение которого работодатель должен подать в СФР сведения о страховом стаже работника, уходящего на пенсию, увеличится до трёх рабочих дней (сейчас он составляет три календарных дня). За это время работодатель должен будет подготовить и отправить сведения о сотруднике, обратившемся за назначением страховой или накопительной пенсии, информацию о заявителе на получение срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты средств пенсионных накоплений, документы, которые подтверждают право сотрудника на досрочную пенсию, любые другие документы, которые влияют на назначение пенсии.
Налоги.
Россияне, которые самостоятельно задекларировали доход и представили налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2025 год до 30 апреля, должны уплатить налог до 15 июля. Это можно сделать онлайн с помощью электронного сервиса на сайте ФНС России, в личном кабинете налогоплательщика, на портале госуслуг, в МФЦ или банке. Начиная с 16 июля за каждый день просрочки уплаты НДФЛ будут начислять пени исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России.
С 1 июля налогоплательщиков перестанут штрафовать за непредставление нулевых деклараций по ст. 119 Налогового кодекса при отсутствии ущерба бюджетам РФ. Важно, что отчётность должна быть действительно нулевой, то есть не должно быть суммы налога или страховых взносов, подлежащих уплате. Если окажется, что у налогоплательщика, подавшего нулевую декларацию, имеются доходы или начисленные налоги, штраф рассчитают по схеме: 5% от неуплаченной суммы за каждый месяц просрочки.
Кроме того, освободят от ответственности граждан за неподачу декларации 3-НДФЛ по доходам от продажи или дарения недвижимости, если сведения о сделке поступили в ФНС из Росреестра. В этом случае налоговая при необходимости самостоятельно доначислит налог. С этой же даты упростят процедуру привлечения к ответственности ИП и организаций за нарушение сроков подачи «ненулевых» деклараций при отсутствии признаков иных налоговых правонарушений.
Банки.
С 1 июля Банк России вводит дисконтирующий коэффициент 10% при учёте долговой нагрузки клиента. Это означает, что при упрощённом подходе те доходы заёмщика, которые он не может подтвердить документально, например, «серую» зарплату, банк или МФО будет учитывать в размере 90%. С 1 июля 2027 года от упрощённого подхода планируют полностью отказаться и учитывать только официально подтверждённые доходы заёмщиков.
С 1 июля станет обязательным указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП). ИНН становится дополнительным идентификатором, который поможет банкам точнее выявлять дропов — подставных лиц, через которых выводят похищенные деньги. Мошенник может сменить номер телефона, банковскую карту или даже паспорт, но ИНН остаётся неизменным. Для граждан, как сообщается, ничего не изменится — банки самостоятельно будут обмениваться ИНН при операциях между собой через инфраструктуру Национальной системы платёжных карт. Изменение не окажет влияния на пользовательский опыт и не потребует от клиентов дополнительных действий в момент совершения операций — передача ИНН происходит автоматически на стороне банков. При этом номер должен применяться в операциях только при наличии его у банка. В случае отсутствия информации об ИНН банкам не нужно дополнительно запрашивать его у отправителя перевода.
С 1 июля 2026 года родителям подростков будет проще получать банковские справки по счетам и вкладам. Банки смогут выдавать такие документы законным представителям несовершеннолетних от 14 до 18 лет: родителям, усыновителям, опекунам и попечителям. Это важно, если семье нужно подтвердить, что у подростка есть счёт, вклад или движение денег по ним, например, для суда, органов опеки, оформления документов или спора с банком. Правило не будет действовать, если подросток уже получил полную дееспособность, например, через эмансипацию или вступление в брак. В этом случае он сам распоряжается своими правами как взрослый.
С 1 июля 2026 года Банк России введёт новые лимиты на выдачу отдельных потребительских, автомобильных и ипотечных кредитов. Ограничения касаются заёмщиков, у которых на платежи по кредитам и займам уходит больше 50% дохода. Для клиентов с долговой нагрузкой выше 80% лимиты будут ещё жёстче. Это не означает автоматический отказ в кредите. Но банки и МФО смогут выдавать таким заёмщикам только ограниченную долю новых кредитов и займов.
Страхование.
С 1 июля в России можно будет оформить новый вид страхования жизни с инвестиционным доходом. Страховые компании будут прямо указывать источник дохода: либо это фиксированная ставка, либо чёткая формула с привязкой к рыночному индикатору. Страхование будет подразделяться на две категории. Первая — страхование жизни с объявленной доходностью, при котором выплаты зависят от общей инвестиционной деятельности страховщика без привязки к конкретным активам (не зависит от того, выросли или упали цены на акции, недвижимость и т. д.). Вторая — страхование жизни с расчётной доходностью, при которой доход зависит от прибыльности конкретных активов и иных рыночных факторов.
При этом страхование жизни с расчётной доходностью смогут оформить только физлица, имеющие статус квалифицированного инвестора, при условии единовременной уплаты страховой премии в размере не менее 6 млн рублей.
Кредитная история.
С 1 июля вступают в силу поправки в закон о кредитных историях. В основную часть кредитной истории гражданина, хранящейся в бюро кредитных историй, будут включать сведения об обращении заявителя для заключения договора потребительского займа: запрашиваемую и одобренную сумму, факт заключения договора потребительского займа (кредита), включая сумму обязательства, факт передачи денежных средств заёмщику, отказа в заключении договора и причину отказа. Эта информация необходима для предупреждения возможного мошенничества.
С этой же даты у бюро кредитных историй появляются новые обязанности: не позднее 15 минут с момента получения от источника формирования кредитной истории или бюро кредитных историй сведений для предупреждения возможного мошенничества принять указанные сведения и включить их в состав кредитной истории субъекта; заключить договор хотя бы с одним квалифицированным бюро кредитных историй и направлять туда сведения для предупреждения возможного мошенничества не позднее 15 минут с момента включения указанных сведений (их изменения) в состав кредитной истории субъекта. Также закреплён порядок предоставления сведений для предупреждения возможного мошенничества.
Бизнес.
С 1 июля система подтверждения ожидания товаров (СПОТ) заработает в полном объёме: у импортёров появится обязанность вносить обеспечительный платёж в счёт будущей уплаты НДС и акцизов. До 30 июня действует переходный период: платёж вносить не нужно, но необходимо формировать и отправлять в ФНС России ДОПП (документ о предстоящей поставке) с QR-кодом и передавать его перевозчику для дальнейшего предъявления сотрудникам таможни. Исключение составят товары, ввозимые с территории Беларуси. Они освобождены от обеспечительного платежа до 31 октября 2026 года.
Интернет.
В начале июля вступает в силу закон, устанавливающий административную ответственность для владельцев сайтов и приложений за авторизацию пользователей через иностранные сервисы. Разрешёнными способами авторизации являются российский номер мобильного телефона, портал госуслуг, единая биометрическая система или иная российская информационная система, соответствующая требованиям закона (Яндекс, ВКонтакте, Сбер ID). Нельзя использовать для этой цели зарубежные сервисы — Apple ID, Google ID и др. Новая ст. 13.55 КоАП вводит штрафы за неисполнение обязанности проводить авторизацию пользователей сети интернет, находящихся на территории Российской Федерации, одним из разрешённых способов: для граждан — от 10 тыс. до 20 тыс. руб.; для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; для юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. руб.
Недвижимость.
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним станет возможна при условии идентификации сторон договора с использованием Единой биометрической системы и подписания заявления и документов усиленной квалифицированной электронной подписью заявителей. Это позволит заключать сделки полностью дистанционно, без посещения МФЦ или нотариуса. Предполагается, что новая система значительно упростит процесс удалённого совершения сделок.
Предварительно обеим сторонам сделки потребуется зарегистрировать биометрию. Это можно сделать через приложение «Госуслуги Биометрия», а подтвердить её — в центрах обслуживания, включая офисы банков. Единая биометрическая система интегрируется в электронные платформы и обеспечивает высокий уровень защиты персональных данных.
Мигранты.
Размеры государственных пошлин в сфере миграции значительно увеличатся. Так, за приём в гражданство РФ и выход из него платёж вырастет в 12 раз (с 4,2 тыс. до 50 тыс. руб.), за оформление разрешения на временное проживание — в 8 раз (с 1,9 тыс. до 15 тыс. руб.), за вид на жительство — в 5 раз (с 6 тыс. до 30 тыс. руб., а в целях получения образования — до 8 тыс. руб.) и др. Появятся также новые виды госпошлин для мигрантов: за замену вида на жительство — 6 тыс. руб., за выдачу разрешения на временное проживание в связи с утратой или заменой документа, удостоверяющего личность, — 5 тыс. руб., за выдачу разрешения на временное проживание в целях получения образования в связи с утратой или заменой документа, удостоверяющего личность, — 5 тыс. руб. Иностранцев, заключивших контракт на военную службу в период проведения СВО сроком на один год, а также членов их семей, освободят от уплаты госпошлины за гражданство и ВНЖ.
Учёт за рубежом.
С 1 июля 2026 года начнётся эксперимент по регистрации россиян в системе индивидуального учёта за рубежом. Он должен продлиться до 31 декабря 2027 года. В этот период россияне, проживающие за рубежом, смогут зарегистрироваться в системе индивидуального учёта, получить квалифицированную электронную подпись и ряд государственных услуг, не приезжая на родину. В эксперименте пока будут участвовать Армения, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, КНР, Индия, ОАЭ, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Турция и Сербия. Его цель — создание комфортной среды для граждан РФ за границей при реализации их прав и обязанностей по совершению юридически значимых действий при взаимодействии с органами и организациями РФ.
Торги.
С 1 июля начнут действовать новые положения Закона о защите конкуренции, в частности, ст. 17.3, которая устанавливает унифицированные требования к организации и проведению торгов. Общий порядок вводят, в частности, для торгов на право аренды государственного или муниципального имущества, по продаже и аренде публичных участков, в рамках приватизации, на право установки и эксплуатации рекламных конструкций на публичной недвижимости, на право пользования участками недр и др. В большинстве случаев торги будут проводиться в форме электронного аукциона. Организатор торгов размещает извещение в ГИС «Торги» за 10 рабочих дней до окончания подачи заявок, если это аукцион; за 25 рабочих дней — если конкурс. По общему правилу, участники торгов вносят обеспечение заявки в виде задатка. При этом оператор электронной площадки не вправе взимать плату за участие. Законом закреплены принципы проведения торгов, обязанности организатора и оператора площадки, а также случаи признания торгов недействительными.
Единое пособие.
С 21 июля уход за инвалидом I группы или пожилым человеком, нуждающимся в постоянном уходе либо достигшим 80 лет, который не является родственником, перестанет быть уважительной причиной не работать при назначении единого пособия. Только уход за родственником будет считаться объективной причиной нулевого дохода.