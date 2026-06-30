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С 1 июля в Красноярске начнут обновлять Центральную набережную

На время работ пешеходная зона будет сужена.

В Красноярске с 1 июля начнут обновлять Центральную набережную. Прогулочную зону длиной 2,5 километра отремонтируют к 400-летию города. Об этом сообщил мэр Сергей Верещагин.

На первом этапе подрядчик приступит к работам на участке от Коммунального моста до улицы Сурикова, затем перейдёт к отрезку у наццентра «Россия» на Дубровинского.

На набережной появятся разные типы покрытий — брусчатка и асфальт, что позволит визуально разделить пешеходную и велосипедную зоны. Установят знаки и нанесут разметку, обновят освещение. Уличная мебель, детские площадки и озеленение сохранят.

На время работ пешеходная зона будет сужена — власти просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Реновация направлена не только на повышение комфорта, но и на безопасность горожан. Контроль за сроками работ обещают усиленный.

Ранее мы сообщали, что прокуратура нашла нарушения при ремонте тротуаров в центре Красноярска.