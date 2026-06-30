На Дону спрос на стоматологические услуги сократился на 4% в 2026 году

«В 2025 году по сравнению с 2024 мы уже увидели замедление темпов роста спроса на стоматологические услуги, а в 2026 году этот тренд усилился. В детской стоматологии снижение менее заметно. Во взрослом направлении изменения более выражены, мы фиксируем трансформацию потребительского поведения. По нашим наблюдениям, пациенты стали чаще откладывать дорогостоящие вмешательства, выбирать поэтапное лечение или более бюджетные решения. Это напрямую влияет на спрос на сложные и дорогие услуги. Наиболее востребованными остаются терапевтическое лечение, детская стоматология, неотложная помощь и базовая хирургия. Имплантация и комплексные планы лечения сохраняют спрос, но цикл принятия решения у пациентов стал значительно длиннее», — прокомментировала лидер и соучредитель сети клиник «Бобренок» и LT Clinic в Ростове-на-Дону, основатель благотворительного фонда «Улыбнись жизни» Ирина Гусева.