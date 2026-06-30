Туристу вернули наушники, оставленные им в нижегородском метро

Полиция вернула беспроводные наушники туристу из города Курска, которые он оставил в нижегородском метрополитене на станции «Московская». Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Мужчина обнаружил пропажу гаджета на станции «Горьковская». Поняв, что оставил их несколько часов назад на «Московской», турист обратился в полицию. Благодаря оперативным действиям правоохранителей наушники вернули законному владельцу.
«Ваш профессионализм и внимательное отношение к пассажирам достойны высокой оценки», — поблагодарил курянин полицию Нижнего Новгорода.
Отдел полиции на метрополитене УМВД России по г. Нижнему Новгороду напоминает, что в случае потери той или иной вещи нужно сразу обращаться к любому сотруднику полиции на станции или к дежурному.
Чем быстрее гражданин сообщит о потере, тем больше шансов найти её «по горячим следам». Номер вагона (указан внутри и снаружи) или точное время выхода из поезда поможет сотрудникам оперативно отследить нужный состав.
Ранее сообщалось, что стартовал ремонт лестничного схода № 5 на станции метро «Чкаловская».