Артамонов продлил ограничения на продажу бензина в Липецкой области

Сегодня также стало известно, что власти Орловской области намерены с ближайших выходных организовать отпуск бензина на АЗС «Роснефти» и «Газпрома» по последним цифрам госномеров автомобилей. По словам главы региона Андрея Клычкова, окончательное решение примут на заседании оперативного штаба в среду, 1 июля. Если оно будет утверждено, новый порядок начнет действовать уже с субботы, 4 июля.