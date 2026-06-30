Сомнолог рассказал, предсказывают ли сны будущее

По словам специалиста, представления о вещих снах во многом связаны с мифами. На самом деле сновидения можно воспринимать как прогноз, который мозг строит на основе уже имеющихся данных. Эксперт отметил, что такие сны могут дать представление о возможном развитии событий, но не являются точным предсказанием.