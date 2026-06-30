Сомнолог рассказал, предсказывают ли сны будущее

Сны не являются точным предсказанием будущего. Мозг использует сновидения для обработки информации, накопленной за день, рассказал РИА Новости сомнолог Роман Бузунов.
«Сновидение, это обработка информации, которую мы накопили в оперативной памяти, плюс что-то из долговременной памяти. Таким образом мозг обрабатывает информацию. Это важно с точки зрения адаптации к окружающей среде», — пояснил Роман Бузунов.
По словам специалиста, представления о вещих снах во многом связаны с мифами. На самом деле сновидения можно воспринимать как прогноз, который мозг строит на основе уже имеющихся данных. Эксперт отметил, что такие сны могут дать представление о возможном развитии событий, но не являются точным предсказанием.
(Фото: magnific.com).