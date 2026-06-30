На проект реставрации памятника Степану Разину под Волгодонском направят 20 млн рублей

Согласно конкурсной документации, работы должны быть завершены до 1 сентября 2027 года. Монумент расположен у впадения Дона в Волго-Донской судоходный канал рядом со шлюзом № 15 и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Памятник был открыт в 1981 году. Композиция выполнена в виде ладьи с фигурами Степана Разина и его соратников.