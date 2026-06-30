Шойгу заявил о необходимости передовых технологий для строительства новых ГЭС

При этом у РФ один из крупнейших в мире гидроэнергетических потенциалов, 80% из которого приходится на Сибирь и Дальний Восток. За последние 15 лет ввод ГЭС, по словам секретаря Совета безопасности РФ, носил сдержанный характер. Сейчас планируется разработать план для запуска нового этапа развития гидроэнергетики Сибири.