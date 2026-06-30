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Шойгу заявил о необходимости передовых технологий для строительства новых ГЭС

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости развития самых современных технологий возведения гидроэлектростанций.

Источник: Живем в Нижнем

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости развития самых современных технологий возведения гидроэлектростанций. Под его руководством прошло совещание по строительству ГЭС и ГРЭС для крупных инвестпроектов в Сибирском федеральном округе.

Сергей Шойгу обратил внимание на то, что гидроэнергетика является системообразующим элементом государственной энергосистемы России. Так, на нее приходится порядка 17% выработки электроэнергии.

При этом у РФ один из крупнейших в мире гидроэнергетических потенциалов, 80% из которого приходится на Сибирь и Дальний Восток. За последние 15 лет ввод ГЭС, по словам секретаря Совета безопасности РФ, носил сдержанный характер. Сейчас планируется разработать план для запуска нового этапа развития гидроэнергетики Сибири.

Напомним, Сергей Шойгу раскритиковал внешнеполитический курс Армении.

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