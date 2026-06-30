Эксперт раскрыла, как признание геноцида армян Израилем может изменить ситуацию в регионе

Резолюция о признании геноцида армян в Османской империи была единогласно одобрена израильским правительством 26 июня. В ответ на это турецкий МИД заявил, что решение носит политически мотивированный характер и связано с событиями в секторе Газа. МИД Азербайджана выразил обеспокоенность после принятия решения правительства Израиля и призвал кабмин еврейского государства пересмотреть это решение.
По мнению Елены Паниной, позиция Израиля была обусловлена именно отношениями с Турцией и Азербайджаном.
Для Тель-Авива Анкара долго была важным региональным партнером, а Баку — отдельным стратегическим активом: мусульманский союзник у границ Ирана, источник энергетической и военной связки, рынок вооружений.
Все чаще Турция воспринимается Израилем как крупный региональный соперник, отмечает Панина. Особенно это видно на сирийском треке.
Эксперт обращает внимание, что тема армянского геноцида для Турции больше, чем просто исторический спор. Его отрицание стало «элементом государственной идентичности, легитимности республиканского нарратива и всей внешней политики».
Для Анкары это особенно важно еще и потому, что она пытается играть в регионе роль защитника «глобальной справедливости». Израиль теперь бьет именно по этой претензии.
По мнению Паниной, признание геноцида армян Израилем может повлечь за собой разные последствия. Эксперт объясняет, почему эта история не станет подарком для самой Армении.
В то время как Армения и Турция делают шаги навстречу друг другу, укрепляя отношения между странами, Израиль своим решением фактически расшатывает это хрупкое равновесие.
Теперь Ереван в очевидном тупике. На фоне потепления с Анкарой он получает признание от страны, которая долгие годы была близким партнером Азербайджана.
Неудивительно, что Никол Пашинян до сих пор никак не прокомментировал происходящее, отмечает Панина.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит необходимости реагировать на одобрение израильским правительством резолюции о признании геноцида армян в Османской империи. Он также отмечал, что международное признание этого факта не является внешнеполитическим приоритетом Еревана.
По оценке эксперта, прямое военное столкновение между Турцией и Израилем в текущих условиях маловероятно. В числе сдерживающих факторов Панина отмечает членство Анкары в НАТО, позицию Вашингтона, а также возникновение экономической нестабильности на фоне региональных рисков.
Но мы наблюдаем движение к состоянию, при котором Тель-Авив и Анкара начинают воспринимать друг друга не как временно поссорившихся партнеров, а как долгосрочных противников.
Эксперт отмечает, что с точки зрения России, признание Израилем геноцида армян — тактически выгодный шаг. Это осложняет отношения внутри связки Турция — Израиль — Азербайджан и дает повод Москве повод напомнить Еревану, что Россия была на армянской стороне задолго до Израиля и Запада.
При этом Панина обращает внимание и на вероятность менее благоприятного сценария. Если Израиль, Турция, Евросоюз и США начнут конкурировать за Кавказ через совместные транспортные проекты, торговлю, сотрудничество в сфере безопасности, то России станет сложнее укреплять свое влияние в регионе, считает эксперт.
Термином «геноцид армян» обозначают массовую депортацию и уничтожение армянского населения в Османской империи в период Первой мировой войны (1914−1918). По разным оценкам, эти события привели к гибели от 664 тысяч до 1,5 миллиона человек.