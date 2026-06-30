Эксперт раскрыла, как признание геноцида армян Израилем может изменить ситуацию в регионе

Резолюция о признании геноцида армян в Османской империи была единогласно одобрена израильским правительством 26 июня. В ответ на это турецкий МИД заявил, что решение носит политически мотивированный характер и связано с событиями в секторе Газа. МИД Азербайджана выразил обеспокоенность после принятия решения правительства Израиля и призвал кабмин еврейского государства пересмотреть это решение.