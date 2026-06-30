Губернатор Прикамья сообщил о наличии достаточного количества топлива в регионе

Напомним, на прошлой неделе в Пермском крае произошел серьезный рост цен на топливо на независимых сетях АЗС. Так, по данным открытых источников, 23 июня цена топлива на «Нефтехимпром» и «Ликом» превысила 74 ₽ за литр Аи-92 и более 79 ₽ за Аи-95. Суточный рост составил 4−5 ₽ Уже 25 июня «Ликом» поднял цену 92-го бензина до 95 ₽, а 95-го — до 99 ₽ Также увеличилась цена на автозаправочных станциях «Экойл»: литр Аи-92 вырос с 69,9 до 74,9 ₽, а Аи-95 — с 74,3 до 79,2 ₽