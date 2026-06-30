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Россия может начать импортировать топливо, чтобы сбить ажиотажный спрос — Песков

Страны, с которыми идут переговоры, в Кремле не называют.

Источник: Клопс.ru

Россия обсуждает с другими странами возможный импорт нефтепродуктов, чтобы стабилизировать внутренний рынок. Об этом, ссылаясь на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пишет «Коммерсант» во вторник, 30 июня.

По словам представителя Кремля, импорт может стать ещё одной мерой против ажиотажного спроса. Закупки будут возможны, если сторонам удастся договориться о приемлемых ценах. С какими именно странами идут переговоры, Песков не уточнил.

Пресс-секретарь президента добавил, что совещания по ситуации с бензином проходят регулярно. Владимир Путин обсуждал эту тему в минувшее воскресенье, а правительственная рабочая группа под руководством вице-премьера Александра Новака занимается вопросом «в ручном режиме фактически ежедневно».

На фоне происходящего «Клопс» запустил телеграм-канал «Бензин видели? А он есть»: там будем собирать информацию о том, где в области можно заправиться, сколько это стоит и какая обстановка у колонок. В комментариях можно оставлять свежие данные — адрес или сеть АЗС, марку в наличии и длину очереди. Если топлива нет, напишите место, чтобы другие водители не тратили время и остатки бака на лишнюю поездку.

Вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия продолжает экспортировать бензин без ущерба для внутреннего рынка.

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