Нижегородские власти просят АЗС разрешить продажу топлива в канистры

В регионе уже вторую неделю наблюдаются проблемы с бензином. На автозаправках скапливаются огромные очереди. На некоторых точках бензин вовсе отсутствует. Минэнерго отметило, что ограничения на отпуск топлива в тары были введены по инициативе топливных компаний. Правительство со своей стороны таких запретов не вводило.