Глава Калининграда объяснил, почему приход Святого Семейства освободили от аренды

Депутаты Горсовета Калининграда проголосовали за освобождение от арендной платы приход Святого Семейства Римско-католической церкви (приход находится по адресу ул. Лесопильная, 72). О поводе поддержать католиков «Новому Калининграду» рассказал председатель совета депутатов Олег Аминов.
«Речь тут о земле, которая расположена рядом с их объектом, — пояснил Аминов. — Это льгота по внесению арендной платы при условии, что сумма арендной платы, предполагаемая к внесению, тратится приходом Святого Семейства на социальные нужды. Соответственно, они отчитываются перед нами за то, куда они потратили эти деньги. И, соответственно, мы рассматриваем эти расходы, на самом ли деле они носят социальный и благотворительный характер».
Аминов отметил, что католический приход предоставил отчет, в котором указана благотворительная помощь населению Калининграда, объем которой оказался даже выше арендной платы.
«Мы, естественно, предоставили льготу в размере арендной платы, которую они должны были внести в бюджет», — заключил Аминов.
Напомним, что в середине июня на комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам городского совета рассматривалось обращение прихода.
Церковь, согласно информации из пояснительной записки, оказывает благотворительную помощь нуждающимся гражданам только за счёт пожертвований прихожан и меценатов. В 2025 году на указанные цели были использованы взносы и пожертвования прихода в размере 1,2 млн руб., в том числе средства, высвободившиеся за счёт предоставленной советом депутатов льготы. Расходы на благотворительную помощь нуждающимся гражданам составили 247 249 ₽ При предоставлении организации льготы на 2026 год потеря бюджета составит 215 905 ₽