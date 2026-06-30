Глава Калининграда объяснил, почему приход Святого Семейства освободили от аренды

«Речь тут о земле, которая расположена рядом с их объектом, — пояснил Аминов. — Это льгота по внесению арендной платы при условии, что сумма арендной платы, предполагаемая к внесению, тратится приходом Святого Семейства на социальные нужды. Соответственно, они отчитываются перед нами за то, куда они потратили эти деньги. И, соответственно, мы рассматриваем эти расходы, на самом ли деле они носят социальный и благотворительный характер».