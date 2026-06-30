«Сколково» представит на Иннопроме внедренные в российскую промышленность технологии

«Сколково» — системный интегратор: мы соединяем технологии с производственными задачами крупнейших российских корпораций и доводим решения до внедрения. Только по программам «Сколково. Пульсар» объем поставок инновационной продукции для промышленности превысил 10 млрд рублей. На Иннопроме мы покажем технологии, которые уже сегодня экономят промышленности миллиарды«, — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правления по работе с партнерами Фонда “Сколково” Алексея Паршикова.