«Сколково» представит на Иннопроме внедренные в российскую промышленность технологии

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Фонд «Сколково» (входит в группу ВЭБ.РФ) на международной промышленной выставке Иннопром-2026 представит технологии, уже внедренные на российских предприятиях, включая решения на базе искусственного интеллекта для промышленности и строительства, роботизированные производственные комплексы, отечественные материалы для 3D-печати и разработки в области промышленной экологии. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
«Сколково» — системный интегратор: мы соединяем технологии с производственными задачами крупнейших российских корпораций и доводим решения до внедрения. Только по программам «Сколково. Пульсар» объем поставок инновационной продукции для промышленности превысил 10 млрд рублей. На Иннопроме мы покажем технологии, которые уже сегодня экономят промышленности миллиарды«, — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правления по работе с партнерами Фонда “Сколково” Алексея Паршикова.
Искусственный интеллект для промышленности и строительства.
Одной из ключевых разработок станет система интеллектуального анализа закупок компании «Тринити». На стенде посетители смогут передать документацию по тендеру и в течение 5−15 минут получить заключение нейросети, которая оценивает закупку по 18 параметрам, выявляет завышение стоимости и потенциальные риски. По данным разработчиков, технология позволяет снизить себестоимость закупок до 8%.
Как сообщил основатель и коммерческий директор компании «Тринити» Ян Чикилев, в 2025 году система проанализировала закупки на сумму 50 млрд рублей и выявила завышение цен почти на 4 млрд рублей, а за первое полугодие 2026 года объем проверенных закупок уже превысил 120 млрд рублей.
Также фонд представит цифровую платформу управления строительством компании «Скайер ИТ», которая объединяет данные с беспилотников, 3D-модели и проектную документацию для контроля сроков и выявления отклонений. Решение уже используется в Росатоме, «Автодоре» и ГК «Самолет» и включено в реестр отечественного программного обеспечения.
На экспозиции покажут систему видеомониторинга стройплощадок с использованием искусственного интеллекта компании «Интеллектуальные стройрешения». Она контролирует более 500 объектов национальных проектов и применяется в Федеральном казначействе и у крупнейших российских застройщиков. Кроме того, будут представлены корпоративные смарт-часы WorkWatch компании «ИТССуппорт» для контроля рабочего времени сотрудников.
Роботизация производства.
В разделе промышленной автоматизации фонд продемонстрирует роботизированную линию упаковки и укладки продукции с автоматическим нанесением маркировки «Честный знак». Решение создано в рамках программы «GreenTech. Устойчивое развитие» компаниями «Интелка» и «РобоПро» и интегрируется с ERP-системами предприятий и инфраструктурой оператора государственной системы маркировки.
Еще одной премьерой станет дистанционно управляемый робот «Бетонолом 1 000» компании «Роботехникс», предназначенный для демонтажа зданий, промышленных сооружений и выполнения работ в опасных условиях, включая подводные объекты.
Новые материалы и экологические технологии.
В разделе аддитивных технологий будут представлены отечественные материалы для промышленной 3D-печати компании «М-Шейп», стоимость которых начинается от 2,5 тыс. рублей за килограмм и, по данным разработчиков, в два-пять раз ниже зарубежных аналогов при сопоставимых характеристиках.
Компания «Ампертекс» покажет технологию нагревательной полимерной нити с нанодобавками, которая может интегрироваться в строительные материалы, одежду, трубопроводы и другие изделия, обеспечивая автоматизированный энергоэффективный обогрев.
В блоке промышленной экологии центральным экспонатом станет ИИ-платформа группы «Финго» для управления электрофильтрами. По оценке разработчиков, ее внедрение позволяет сократить энергопотребление систем газоочистки на 30−40%, одновременно снижая объем выбросов и углеродный след промышленных предприятий.
Кроме того, на стенде будут представлены химические реагенты для промышленности и ЖКХ, системы управления аккумуляторными батареями, а также макет малого космического аппарата «Гермес», предназначенного для организации защищенной связи с роботизированными системами.