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Нижегородцы смогут получить льготные лекарства по QR-коду

Бумажные рецепты в этом случае больше не нужны.

Источник: Комсомольская правда

Пациенты, относящиеся к льготной категории, теперь смогут получать лекарства без бумажных носителей. Достаточно показать цифровой рецепт из приложения. О такой услуге напомнили нижегородские поликлиники.

Часто люди теряют бумажные рецепты, в связи с чем возникают трудности при покупке льготных препаратов. Для комфорта граждан Нижегородская областная формация (НОФ) разработала платформу «Госаптека». Выписанный врачом рецепт направляется в приложение и формируется его цифровая версия. Пациенту нужно показать QR-код через смартфон в аптеке и получить лекарства.

Рекомендуется установить приложение и проверить наличие рецепта заранее.