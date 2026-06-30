Около 600 нижегородцев приняли участие в первом этапе проекта Общества «Знание» по финграмотности

В Нижегородской области завершился первый этап совместного проекта Российского общества «Знание» и министерства культуры региона, направленного на повышение финансовой грамотности молодежи, сообщили в филиале Российского общества «Знание» в Нижегородской области. В рамках инициативы, поддержанной Волго-Вятским Главным управлением Банка России, около 600 нижегородцев приняли участие в различных мероприятиях.
Проект нацелен на формирование у молодежи ответственного отношения к личным финансам и защиту от мошенников. Лекции и интерактивные занятия прошли в нескольких библиотеках города, включая центральную библиотеку имени Ф. М. Достоевского и библиотеку имени Ю. А. Адрианова. Заместитель министра культуры Нижегородской области Михаил Пельченков отметил:
Секрет успеха — не только в актуальности темы, но и в понятной и интересной подаче материала, адаптированного для слушателей.
Среди тем мероприятий были: финансовая грамотность, современные виды мошенничества, основы управления деньгами и налоговые вычеты. Участники также получили практические советы по управлению своими финансами, включая правило «сначала заплати себе», которое подразумевает откладывание части дохода на сбережения.
Заместитель начальника Волго-Вятского главного управления Банка России Юлия Серова подчеркнула важность применения полученных знаний на практике:
Важно научиться применять на практике полученные на просветительских встречах знания. Тогда можно будет вести речь не просто о финансовой грамотности, а в целом о повышении финансовой культуры.
В ходе лекций особое внимание уделялось теме кибербезопасности. Участникам рассказывали о том, как безопасно пользоваться современными финансовыми сервисами и защищаться от уловок мошенников.
Директор филиала Российского общества «Знание» в Нижегородской области Александр Митрофанов сообщил о планах дальнейшего масштабирования проекта, который продолжится с молодыми родителями и студентами в летний период.
Ранее сообщалось, что почти 35 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев за неделю.