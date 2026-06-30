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В Батайске возбудили дело после гибели в пожаре двоих подростков

По факту гибели двоих подростков в результате пожара в частном доме в Батайске возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По факту гибели двоих подростков в результате пожара в частном доме в Батайске возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, пожар произошел на ул. 2-я Полтавская днем 30 июня. Площадь возгорания на летней кухне дома составила 50 кв. м.

«Во время тушения были обнаружены тела двух подростков 14 и 15 лет. Как установил дознаватель ведомства, наиболее вероятной причиной пожара стала неисправная электропроводка на потолке», — говорится в сообщении.

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