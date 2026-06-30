Парковку отбирают у жителей нижегородского ЖК

Крупный скандал разгорелся вокруг парковки у домов № 6 и № 8 по проспекту Героев Донбасса в нижегородском ЖК «Новая Кузнечиха». Как сообщили читатели nn.aif.ru, востребованную стоянку в начале июня 2026 года Министерство имущественных отношений региона сдало в аренду частному лицу. Уже 28 июня на въездах появились бетонные блоки и предупреждающие таблички с требованием освободить площадку под угрозой эвакуации. Местные жители крайне возмущены происходящим: «Застройщик все сделал, а он пришел денежки зарабатывать», — делится эмоциями нижегородка Анна Ш. в локальном чате.
Главная претензия горожан заключается в том, что новый арендатор — серийный предприниматель в сфере платных стоянок гражданин Хатоян — заблокировал проезд целиком. Однако, судя по кадастровой карте, въезды и прилегающие полосы относятся к придомовой территории жилых домов. Согласно официальному ответу Минимущества в сервисе «Лобачевский», пункт 7.3 договора аренды прямо обязывает владельца обеспечивать жильцам свободный доступ к элементам благоустройства и дорожкам в западной части участка. Несмотря на это, проезд оказался перекрыт, а за стоянку людям придется платить: «Теперь будем парковаться за 5500 в месяц», — сокрушается местный житель Дмитрий С..
Недовольные нижегородцы уже начали массово направлять жалобы мэру города и губернатору, а также собрали средства на юриста. При этом управляющая компания изначально не стала заявляться на аукцион, вероятно, из-за высокой стоимости аренды, которая составляет более 1,1 млн рублей в год. Сами жители подчеркивают, что на протяжении многих лет самостоятельно и за свой счет ухаживали за этой площадкой без какой-либо поддержки со стороны властей, и теперь намерены коллективно отстаивать свои права на придомовую землю.
Ранее сообщалось, что участок в Новинках изымают для дублера проспекта Гагарина в Нижнем.