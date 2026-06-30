Парковку отбирают у жителей нижегородского ЖК

Недовольные нижегородцы уже начали массово направлять жалобы мэру города и губернатору, а также собрали средства на юриста. При этом управляющая компания изначально не стала заявляться на аукцион, вероятно, из-за высокой стоимости аренды, которая составляет более 1,1 млн рублей в год. Сами жители подчеркивают, что на протяжении многих лет самостоятельно и за свой счет ухаживали за этой площадкой без какой-либо поддержки со стороны властей, и теперь намерены коллективно отстаивать свои права на придомовую землю.