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Греф считает, что ЕГЭ отыграл свою роль

Греф считает, что ЕГЭ сыграл свою роль и сейчас нужно учить детей по-другому.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — очень хороший инструмент, но он отыграл свою роль, считает глава Сбербанка Герман Греф.

«Учить детей сегодня нужно принципиально по-другому… ЕГЭ очень хороший инструмент, он сыграл свою роль, он отыграл свою роль», — сказал он в рамках годового собрания акционеров банка.

«Мы должны научить детей думать, мы должны создавать им разнообразие контекста и развивать вот эту самую когнитивную сложность», — добавил глава крупнейшего российского банка.

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