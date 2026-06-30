Греф считает, что ЕГЭ отыграл свою роль

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — очень хороший инструмент, но он отыграл свою роль, считает глава Сбербанка Герман Греф.
«Учить детей сегодня нужно принципиально по-другому… ЕГЭ очень хороший инструмент, он сыграл свою роль, он отыграл свою роль», — сказал он в рамках годового собрания акционеров банка.
«Мы должны научить детей думать, мы должны создавать им разнообразие контекста и развивать вот эту самую когнитивную сложность», — добавил глава крупнейшего российского банка.