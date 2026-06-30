Младший сын Александра Лукашенко Николай получил диплом Пекинского университета в присутствии отца

Президент Беларуси Александр Лукашенко поучаствовал в церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной белорусско-китайской образовательной программы в Пекинском университете, сообщила пресс-служба президента.
В числе других выпускников диплом Пекинского университета по специальности «Биотехнология» получил младший сын белорусского лидера Николай Лукашенко. Президент Беларуси обратил внимание на то, что нынешний выпуск — это только первый шаг в программе Пекинского и Белорусского государственного университетов, и предложил расширить сотрудничество.
— Мы в Беларуси хотели бы, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними, чтобы они (мы этого также хотели бы) были практико-ориентированными. В противном случае зачем это обучение, если это не будет в полной мере обращено на практику и не будет приносить пользу двум народам? — прокомментировал он.
Еще Лукашенко рассказал, что сегодняшним выпускникам четыре года назад предстояло выдержать тяжелый конкурс, чтобы попасть в программу:
— Неважно, кто они: сын Президента или обычный паренек из деревенской или городской школы. Они имели равные возможности, чтобы стоять на этой сцене.
Также Александр Лукашенко сказал, что никто в Беларуси не сможет упрекнуть этих специалистов в какой-то протекции, так как еще во время отбора было очевидно, что не каждому дано получать образование на иностранном языке. И особенно это касается биотехнологической сфере или инженерной сферы, где имеют место сложная терминология и сложные научные понятия.
Лукашенко принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной программы между ведущими вузами Беларуси и Китая в Пекинском университете. Фото: president.gov.by.
— Их уже позвали за большие деньги работать в Китае, России — крупных государствах. Уверен, и на Западе. Но мое условие жесточайшее: мы делали все, чтобы вы обучались здесь для Беларуси, — заявил глава государства.
И следом добавил, что так как наука интернациональна, то в Беларуси готовы работать со своей территории для всех народов, прежде всего китайского, и других, которые захотят сотрудничать. А затем еще Лукашенко анонсировал, что эти специалисты будут по китайским технологиям изобретать очень дорогостоящее и нужное для лечения раковых опухолей оборудование.
— То, что очень нужно во всем мире, — уверен президент Беларуси.
Напутствуя выпускников, Лукашенко заметил, что обращается к ним как президент государства. И подчеркнул, что им следует осознавать, что они белорусы и должны делать максимум для развития Беларуси, помнить, что государство сделало для них немало.
— Мы должны научиться делать сами все. Мы многое умеем, у нас есть база для вашей работы. И вы знаете, что всегда будете поддержаны на самом высоком уровне. Поэтому творите, созидайте. Перед вами открывается великое будущее, — подчеркнул глава республики.
Символическим завершением посещения Пекинского университета стала высадка дерева на самой высокой точке вуза. Фото: president.gov.by.
Лукашенко также поблагодарил руководство двух университетов — Белорусского государственного и Пекинского, выполнивших его поручение в части углубления сотрудничества. А после церемонии он также пообщался с родителями выпускников, поучаствовал в высадка дерева на самой высокой точке вуза.
Еще Александр Лукашенко сказал о принципиальном требовании Си Цзиньпину и заявил, что веером должно расходиться по Беларуси.
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