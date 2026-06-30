Младший сын Александра Лукашенко Николай получил диплом Пекинского университета в присутствии отца

— Мы в Беларуси хотели бы, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними, чтобы они (мы этого также хотели бы) были практико-ориентированными. В противном случае зачем это обучение, если это не будет в полной мере обращено на практику и не будет приносить пользу двум народам? — прокомментировал он.