Работникам воронежского предприятия «Мишмет» вернули миллионный долг по зарплате

— Согласно статье 236 ТК РФ, при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы он обязан выплатить причитающиеся суммы с процентами (денежной компенсацией) — не ниже одной стопятидесятой ключевой ставки Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержи, — рассказала руководитель Государственной инспекции труда в Воронежской области Ирина Мануковская.