Экс-главу нижегородского «Теплоэнерго» Халтурина выпустили из СИЗО

Напомним, Илью Халтурина задержали еще летом 2024 года. Экс-руководителя «Теплоэнерго» обвиняют в трех эпизодах превышения должностных полномочий. По версии следствия, директор поручил дочерней организации заключить договор на внесение изменений в проектную документацию на реконструкцию производственного объекта. Ущерб государству оценили в 8,9 млн рублей.