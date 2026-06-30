Экс-главу нижегородского «Теплоэнерго» Халтурина выпустили из СИЗО

Бывшего руководителя нижегородского «Теплоэнерго» Илью Халтурина выпустили из-под стражи. Об этом пишет ИА «Нижний сейчас» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Решение было принято на очередном судебном заседании 30 июня. Защита Ильи Халтурина добиралась изменения меры пресечения с ареста на запрет определенных действий. Ранее обвиняемому продлевали содержание в СИЗО до 28 сентября.
Напомним, Илью Халтурина задержали еще летом 2024 года. Экс-руководителя «Теплоэнерго» обвиняют в трех эпизодах превышения должностных полномочий. По версии следствия, директор поручил дочерней организации заключить договор на внесение изменений в проектную документацию на реконструкцию производственного объекта. Ущерб государству оценили в 8,9 млн рублей.