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Экс-главу нижегородского «Теплоэнерго» Халтурина выпустили из СИЗО

Бывшего руководителя нижегородского «Теплоэнерго» Илью Халтурина выпустили из-под стражи.

Источник: Живем в Нижнем

Бывшего руководителя нижегородского «Теплоэнерго» Илью Халтурина выпустили из-под стражи. Об этом пишет ИА «Нижний сейчас» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Решение было принято на очередном судебном заседании 30 июня. Защита Ильи Халтурина добиралась изменения меры пресечения с ареста на запрет определенных действий. Ранее обвиняемому продлевали содержание в СИЗО до 28 сентября.

Напомним, Илью Халтурина задержали еще летом 2024 года. Экс-руководителя «Теплоэнерго» обвиняют в трех эпизодах превышения должностных полномочий. По версии следствия, директор поручил дочерней организации заключить договор на внесение изменений в проектную документацию на реконструкцию производственного объекта. Ущерб государству оценили в 8,9 млн рублей.