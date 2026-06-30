В Перми началась обкатка новых трамвайных путей на Ленина

Укладка рельсов на отрезке от Комсомольского проспекта до Сибирской завершена и теперь специалисты приступают к обкатке. Для этого задействован состав из двух вагонов модели 71−619, сцепленных «хвостами». Такая схема позволяет подвижному составу двигаться в обоих направлениях без разворота, что заметно ускоряет процесс проверки.