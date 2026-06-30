Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми началась обкатка новых трамвайных путей на Ленина

Параллельно на участке продолжаются работы по сварке стыков.

Обкатку новых трамвайных путей на улице Ленина запустили в Перми, сообщил глава города Эдуард Соснин.

Укладка рельсов на отрезке от Комсомольского проспекта до Сибирской завершена и теперь специалисты приступают к обкатке. Для этого задействован состав из двух вагонов модели 71−619, сцепленных «хвостами». Такая схема позволяет подвижному составу двигаться в обоих направлениях без разворота, что заметно ускоряет процесс проверки.

Параллельно на участке продолжаются работы по сварке рельсовых стыков.

Основная задача обкатки — создать необходимую нагрузку на пути, чтобы обеспечить их усадку и привести в проектное положение. Только после этого дорожники смогут приступить к укладке бетонных плит и последующему восстановлению благоустройства. В дальнейшем аналогичные процедуры проведут и на других реконструируемых отрезках линии.

Напомним, трамвайное движение на улицах Сибирской, Чернышевского и Героев Хасана возобновилось с 17 июня.