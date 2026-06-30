В Перми началась обкатка новых трамвайных путей на Ленина

Обкатку новых трамвайных путей на улице Ленина запустили в Перми, сообщил глава города Эдуард Соснин.
Укладка рельсов на отрезке от Комсомольского проспекта до Сибирской завершена и теперь специалисты приступают к обкатке. Для этого задействован состав из двух вагонов модели 71−619, сцепленных «хвостами». Такая схема позволяет подвижному составу двигаться в обоих направлениях без разворота, что заметно ускоряет процесс проверки.
Параллельно на участке продолжаются работы по сварке рельсовых стыков.
Основная задача обкатки — создать необходимую нагрузку на пути, чтобы обеспечить их усадку и привести в проектное положение. Только после этого дорожники смогут приступить к укладке бетонных плит и последующему восстановлению благоустройства. В дальнейшем аналогичные процедуры проведут и на других реконструируемых отрезках линии.
Напомним, трамвайное движение на улицах Сибирской, Чернышевского и Героев Хасана возобновилось с 17 июня.