Над Каменск-Шахтинским уничтожен беспилотник

Днем, 30 июня, силы ПВО сбили беспилотник над Каменск-Шахтинским. Об этом сообщил в своем канале в Max губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По данным главы региона, информация о пострадавших, а также разрушениях на земле не поступала. «Будет уточняться», — добавил господин Слюсарь.
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