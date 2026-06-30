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Над Каменск-Шахтинским уничтожен беспилотник

Днем, 30 июня, силы ПВО сбили беспилотник над Каменск-Шахтинским. Об этом сообщил в своем канале в Max губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Источник: Коммерсантъ

Днем, 30 июня, силы ПВО сбили беспилотник над Каменск-Шахтинским. Об этом сообщил в своем канале в Max губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По данным главы региона, информация о пострадавших, а также разрушениях на земле не поступала. «Будет уточняться», — добавил господин Слюсарь.

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