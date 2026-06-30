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Жителям Курской области выдали жилищные сертификаты на сумму более 100 млрд

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с момента его вступления в должность количество выданных жителям приграничья жилищных сертификатов возросло с 3,8 тыс. до 16 тыс. Общая сумма поддержки превысила 101 млрд руб. Соответствующее заявление глава региона сделал в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным, следует из сообщения на сайте Кремля.

Источник: Коммерсантъ

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с момента его вступления в должность количество выданных жителям приграничья жилищных сертификатов возросло с 3,8 тыс. до 16 тыс. Общая сумма поддержки превысила 101 млрд руб. Соответствующее заявление глава региона сделал в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным, следует из сообщения на сайте Кремля.

В Курской области для жителей приграничных территорий действует 65 мер поддержки федерального и регионального уровней. По словам господина Хинштейна, «за последний период» совокупный объем финансирования из бюджетов всех уровней составил 248 млрд руб.

С начала СВО по 20 марта 2026 года включительно пострадавшим жителям Курской области было предоставлено более 15 тыс. жилищных сертификатов на сумму свыше 93 млрд руб. К тому моменту из них было фактически исполнено 12,5 тыс. на 81 млрд руб. Средний размер сертификата в 2025 году составил около 6,5 млн руб.

В начале июня стало известно, что Курская область получит от правительства России еще 2,7 млрд руб. на сертификаты за утраченное жилье для 367 семей.

В 2025 году мерами государственной поддержки на общую сумму 86,9 млрд руб. воспользовались 115,8 тыс. жителей приграничных районов Курской области.

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