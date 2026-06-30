Жителям Курской области выдали жилищные сертификаты на сумму более 100 млрд

С начала СВО по 20 марта 2026 года включительно пострадавшим жителям Курской области было предоставлено более 15 тыс. жилищных сертификатов на сумму свыше 93 млрд руб. К тому моменту из них было фактически исполнено 12,5 тыс. на 81 млрд руб. Средний размер сертификата в 2025 году составил около 6,5 млн руб.