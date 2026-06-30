В Петербурге по решению суда выселили корги из квартиры

Конфликт развернулся вокруг квартиры, оформленной на обе стороны, но фактически использовавшейся только мужчиной, который проживал там с домашним питомцем. Истица заявила о медицинских противопоказаниях — аллергии на шерсть животных — и потребовала устранить препятствия для пользования ее долей. Ответчик, в свою очередь, настаивал, что иск мотивирован не состоянием здоровья, а затянувшимся разделом имущества и личными разногласиями.