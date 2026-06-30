Четвертый класс пожароопасности установится в Нижегородской области

Помимо техники безопасности с открытым огнем, не стоит забывать про законы физики. На солнце нельзя оставлять бутылки, осколки, стекла и любые предметы, которые создают «эффект линзы». Стеклянные предметы пропускают солнечные лучи и фокусируют их в одной точке. Если в этот фокус попадают легковоспламеняющиеся предметы, то происходит возгорание.