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Четвертый класс пожароопасности установится в Нижегородской области

С 30 июня по 6 июля местами будет повышен риск пожаров.

Источник: Комсомольская правда

Высокая пожароопасность лесов и торфяников ожидается местами на территории Нижегородской области в период с 30 июня по 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области.

В связи с повышенным риском возгораний лесов и торфяников высока вероятность чрезвычайных ситуаций. Подвергнуться пожару могут не только деревья и сухая трава, но и ближайшие населенные пункты.

МЧС Нижегородской области просит граждан внимательнее и ответственнее относится к мерам безопасности во избежание возгорания. В установленный период не рекомендуется посещать леса и разводить там огонь, не жечь мусор вблизи сухой травы и деревьев. Также нельзя выбрасывать горящие спички и сигареты.

Помимо техники безопасности с открытым огнем, не стоит забывать про законы физики. На солнце нельзя оставлять бутылки, осколки, стекла и любые предметы, которые создают «эффект линзы». Стеклянные предметы пропускают солнечные лучи и фокусируют их в одной точке. Если в этот фокус попадают легковоспламеняющиеся предметы, то происходит возгорание.

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