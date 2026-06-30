Пермскому театру «У Моста» подарили кинжалы на гастролях в Нальчике

Пермский театр «У Моста» вернулся с масштабных гастролей, которые продлились с 3 по 28 июня и охватили пять городов страны — Красноярск, Москву, Сергиев Посад, Нальчик и Мелихово. За месяц артисты показали зрителям семь спектаклей (всего состоялось 13 показов), среди которых как давно полюбившиеся зрителям постановки, так и премьерные работы.