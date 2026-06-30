Пермскому театру «У Моста» подарили кинжалы на гастролях в Нальчике

Пять дагестанских кинжалов преподнесли артистам пермского театра «У Моста» на сцене Музыкального театра Нальчика во время гастролей, сообщили в пресс-службе театра.
Пермский театр «У Моста» вернулся с масштабных гастролей, которые продлились с 3 по 28 июня и охватили пять городов страны — Красноярск, Москву, Сергиев Посад, Нальчик и Мелихово. За месяц артисты показали зрителям семь спектаклей (всего состоялось 13 показов), среди которых как давно полюбившиеся зрителям постановки, так и премьерные работы.
Стартовали гастроли в Красноярске, где с 4 по 6 июня на сцене Театра им. А. С. Пушкина сыграли «Тевье-молочника», «Ирландского героя — гордость Запада» и «Мачеху Саманишвили».
С 15 по 18 июня театр играл в Москве на сцене «На Страстном». Четыре спектакля — «Тевье-молочник», «Мачеха Саманишвили», «Зойкина квартира» и «Биндюжник и Король». Столичный режиссёр Дмитрий Кириченко назвал игру актёров Федотова высочайшим уровнем мастерства, способным стирать грань между сценой и реальностью.
20 июня театр в пятый раз принял участие в фестивале «У Троицы» в Сергиевом Посаде со спектаклем «Яма» по Куприну. По просьбам зрителей организовали дополнительный показ и в итоге сыграли два спектакля подряд.
Затем труппа отправилась в Нальчик, где 23 и 24 июня на сцене Музыкального театра прошли «Тевье-молочник» и «Мачеха Саманишвили». Кавказская публика встречала пермяков бурными аплодисментами и щедрыми дарами: артистам вручили восточные сладости, грузинское вино и дагестанские кинжалы.
Финальным аккордом гастролей стала «Чайка» Чехова, сыгранная 27 июня прямо в усадьбе писателя в Мелихово.
Сейчас театр «У Моста» уходит в летний отпуск, однако уже сентябре коллектив вновь отправится в Москву и Санкт-Петербург с пятью новыми спектаклями, а с 1 по 7 октября пройдёт Второй международный фестиваль «Пермская Фантасмагория».