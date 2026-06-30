Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермскому театру «У Моста» подарили кинжалы на гастролях в Нальчике

За месяц артисты показали зрителям семь спектаклей.

Пять дагестанских кинжалов преподнесли артистам пермского театра «У Моста» на сцене Музыкального театра Нальчика во время гастролей, сообщили в пресс-службе театра.

Пермский театр «У Моста» вернулся с масштабных гастролей, которые продлились с 3 по 28 июня и охватили пять городов страны — Красноярск, Москву, Сергиев Посад, Нальчик и Мелихово. За месяц артисты показали зрителям семь спектаклей (всего состоялось 13 показов), среди которых как давно полюбившиеся зрителям постановки, так и премьерные работы.

Стартовали гастроли в Красноярске, где с 4 по 6 июня на сцене Театра им. А. С. Пушкина сыграли «Тевье-молочника», «Ирландского героя — гордость Запада» и «Мачеху Саманишвили».

С 15 по 18 июня театр играл в Москве на сцене «На Страстном». Четыре спектакля — «Тевье-молочник», «Мачеха Саманишвили», «Зойкина квартира» и «Биндюжник и Король». Столичный режиссёр Дмитрий Кириченко назвал игру актёров Федотова высочайшим уровнем мастерства, способным стирать грань между сценой и реальностью.

20 июня театр в пятый раз принял участие в фестивале «У Троицы» в Сергиевом Посаде со спектаклем «Яма» по Куприну. По просьбам зрителей организовали дополнительный показ и в итоге сыграли два спектакля подряд.

Затем труппа отправилась в Нальчик, где 23 и 24 июня на сцене Музыкального театра прошли «Тевье-молочник» и «Мачеха Саманишвили». Кавказская публика встречала пермяков бурными аплодисментами и щедрыми дарами: артистам вручили восточные сладости, грузинское вино и дагестанские кинжалы.

Финальным аккордом гастролей стала «Чайка» Чехова, сыгранная 27 июня прямо в усадьбе писателя в Мелихово.

Сейчас театр «У Моста» уходит в летний отпуск, однако уже сентябре коллектив вновь отправится в Москву и Санкт-Петербург с пятью новыми спектаклями, а с 1 по 7 октября пройдёт Второй международный фестиваль «Пермская Фантасмагория».