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Бензин и дизель есть: в Волгограде сообщили о ситуации на топливном рынке

В облпромторге прокомментировали ситуацию в регионе.

В Волгоградской области продолжается ежедневный мониторинг ситуации на топливном рынке, — сообщили в облпромторге. Контроль ведется совместно с федеральными органами власти и топливными компаниями, в том числе в Волгограде и районах области.

В комитете отмечают, что обстановка остается стабильной. Запасы бензина и дизельного топлива достаточны для обеспечения потребностей жителей. Поставки на автозаправочные станции продолжаются в обычном режиме без перебоев.

На отдельных сетевых АЗС действуют ограничения на объем отпуска топлива за одну покупку. Эти меры связаны с повышенным спросом и направлены на регулирование ситуации, а не с нехваткой топлива.

При этом объемы продаж бензина и дизельного топлива за последние сутки в Волгоградской области остаются на прежнем уровне. Ситуация на рынке топлива в Волгограде остается контролируемой.

Информацию об изменении цен на топливо направляют в региональный штаб по оперативному мониторингу потребительских цен.

В случае выявления необоснованного роста стоимости данные передают в УФАС для проверки.

Ранее сообщалось о лимите отпуска бензина на АЗС Волгограда.