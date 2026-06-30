На границе с Эстонией сохраняются большие очереди: ожидание в Нарве достигает суток

Как отмечают в СЗТУ, основная причина заторов связана с работой эстонских пограничных и таможенных служб. С августа 2024 года они проводят более тщательные проверки граждан и их багажа, следующих в Россию. Дополнительные сложности возникли после того, как с 15 июня 2026 года пункт пропуска Нарва перешел на сокращенный режим работы. Теперь пешеходы могут пересечь границу только с 7:00 до 19:00 по московскому времени, тогда как раньше переход был открыт до 23:00.