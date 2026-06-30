В Йошкар-Оле установят тактильные макеты архитектурных достопримечательностей

К слову, как сообщал сайт pravda-nn.ru, в Нижнем Новгороде такие мини-копии знаковых достопримечательностей появились ещё в 2023 году. Эти макеты выполнены из бронзы. К сожалению, они стали объектами внимания не только туристов, но и вандалов: так, неизвестные оторвали кресты у мини-копий Рождественской церкви и Церкви Рождества Иоанна Предтечи, а на макет памятника Максиму Горькому покушались уже трижды.