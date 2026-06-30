В Йошкар-Оле установят тактильные макеты архитектурных достопримечательностей

В Йошкар-Оле до конца года появятся тактильные макеты, которые позволят жителям и гостям города не только увидеть, но и почувствовать красоту и величие его знаковых архитектурных сооружений. Об этом сообщил врио мэра Антон Трудинов, передаёт ИА «МариМедиа».
На гранитных постаментах будут установлены макеты из латуни. Они станут настоящим украшением города и позволят детально рассмотреть такие важные объекты, как Благовещенский собор, Марийский театр оперы и балета им. Э. Сапаева, Троицкая церковь и Республиканский театр кукол.
Более того, каждый желающий сможет не только посмотреть на них, но и потрогать. Такие тактильные макеты помогают лучше понять и ощутить архитектурные формы и детали.
Рядом с каждым макетом будут размещены информационные таблички с описанием объекта, в том числе шрифтом Брайля, и QR-кодом, который ведёт на сайт Туристско-информационного центра Йошкар-Олы. Это позволит узнать больше о каждом здании и его истории.
К слову, как сообщал сайт pravda-nn.ru, в Нижнем Новгороде такие мини-копии знаковых достопримечательностей появились ещё в 2023 году. Эти макеты выполнены из бронзы. К сожалению, они стали объектами внимания не только туристов, но и вандалов: так, неизвестные оторвали кресты у мини-копий Рождественской церкви и Церкви Рождества Иоанна Предтечи, а на макет памятника Максиму Горькому покушались уже трижды.