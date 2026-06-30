Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Йошкар-Оле установят тактильные макеты архитектурных достопримечательностей

До конца года в городе установят четыре мини-копии объектов.

Источник: Нижегородская правда

В Йошкар-Оле до конца года появятся тактильные макеты, которые позволят жителям и гостям города не только увидеть, но и почувствовать красоту и величие его знаковых архитектурных сооружений. Об этом сообщил врио мэра Антон Трудинов, передаёт ИА «МариМедиа».

На гранитных постаментах будут установлены макеты из латуни. Они станут настоящим украшением города и позволят детально рассмотреть такие важные объекты, как Благовещенский собор, Марийский театр оперы и балета им. Э. Сапаева, Троицкая церковь и Республиканский театр кукол.

Более того, каждый желающий сможет не только посмотреть на них, но и потрогать. Такие тактильные макеты помогают лучше понять и ощутить архитектурные формы и детали.

Рядом с каждым макетом будут размещены информационные таблички с описанием объекта, в том числе шрифтом Брайля, и QR-кодом, который ведёт на сайт Туристско-информационного центра Йошкар-Олы. Это позволит узнать больше о каждом здании и его истории.

К слову, как сообщал сайт pravda-nn.ru, в Нижнем Новгороде такие мини-копии знаковых достопримечательностей появились ещё в 2023 году. Эти макеты выполнены из бронзы. К сожалению, они стали объектами внимания не только туристов, но и вандалов: так, неизвестные оторвали кресты у мини-копий Рождественской церкви и Церкви Рождества Иоанна Предтечи, а на макет памятника Максиму Горькому покушались уже трижды.