В Красноярске клятву врача дали 607 выпускников медуниверситета

Выпускники Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого дали клятву врача России. Торжественная церемония прошла в Большом концертном зале краевой филармонии.
В этом году университет окончили 607 будущих медиков с лечебного, стоматологического, педиатрического и медико-психолого-фармацевтического факультетов. Выпускников поздравил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Он вручил лучшим из них благодарственные письма и отметил важность работы в первичном звене здравоохранения.
«Уверен, что впереди у вас настоящая школа жизни, настоящая практическая составляющая профессионального развития. Поздравляю с тем, что первый этап профессионального пути у вас за спиной», — сказал он.
В минздраве края отметили, что кадровый потенциал региональной медицины укрепляет целевой набор. В этом году медуниверситет выпустил 222 студента-целевика, которым предстоит выбрать специализацию и поступить в ординатуру, а также 156 ординаторов-целевиков.
Большинство выпускников уже в августе придут работать в больницы и поликлиники Красноярского края. Их распределят практически по всему региону. В крае также планируют увеличить количество целевых мест. По специалитету их станет до 360, по ординатуре, до 164.