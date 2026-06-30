Недвижимость по биометрии и защита детей: что изменится с 1 июля

С 27 июля в разы вырастут пошлины для мигрантов. Если сейчас пошлина при оформлении вида на жительство составляет 6 тысяч рублей, то будет 30 тысяч. При оформлении разрешения на временное проживание приезжему нужно было заплатить 1 920 рублей, а по новым правилам сумма составит 15 тысяч рублей. При оформлении российского гражданства размер пошлины вырастет сразу в 12 раз — с 4 200 рублей до 50 тысяч рублей.