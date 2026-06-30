Недвижимость по биометрии и защита детей: что изменится с 1 июля

С июля заработают новшества в законодательстве. Они касаются разных сфер — от защиты детей от мошенников до сделок с недвижимостью. Редакция сайта pravda-nn.ru разобралась в нововведениях.
Родители присмотрят за деньгами.
Вступает в силу изменение, внесённое в Закон «О банках и банковской деятельности». С прошлого года действует норма о том, что счёт несовершеннолетним открывают только с согласия законных представителей, а теперь взрослые ещё и смогут узнать о движении средств — с 1 июля банки обязаны предоставлять родителям, усыновителям, попечителям данные по счетам и вкладам детей в возрасте от 14 до 18 лет.
Для подтверждения сведений о законных представителях будут использоваться государственная информационная система «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере», а также данные, полученные через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.
«Родителям и другим законным представителям будут предоставлять выписки по счетам и вкладам детей. Это позволит отслеживать финансовые операции несовершеннолетних и защитит их от действий злоумышленников, включая вовлечение в преступную деятельность», — прокомментировал новшество председатель Госдумы Вячеслав Володин.
А клиент согласен?
Аферистам перекрывают возможность заключить договор займа без добровольного согласия клиента. Чтобы предупредить возможное мошенничество, с 1 июля банки и микрофинансовые организации смогут оперативно получать необходимые сведения из всех квалифицированных бюро кредитных историй.
Обезопасят сделки с недвижимостью.
При сделках с недвижимостью теперь может быть задействована Единая биометрическая система. В ней нужно зарегистрироваться обоим участникам. Это можно сделать через приложение «Госуслуги биометрия».
Документы для сделки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Заявление подаётся через Госключ или портал госуслуг. После регистрации сделки поступит электронная выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
Новшество, вступающее в силу 1 июля, призвано повысить безопасность проведения сделок, снизить риск мошенничества.
Гражданство обойдётся дороже.
С 27 июля в разы вырастут пошлины для мигрантов. Если сейчас пошлина при оформлении вида на жительство составляет 6 тысяч рублей, то будет 30 тысяч. При оформлении разрешения на временное проживание приезжему нужно было заплатить 1 920 рублей, а по новым правилам сумма составит 15 тысяч рублей. При оформлении российского гражданства размер пошлины вырастет сразу в 12 раз — с 4 200 рублей до 50 тысяч рублей.
Также вырастет пошлина при оформлении разрешений на привлечение мигрантов к работе — до 15 тысяч рублей за каждого специалиста.
Добавим, что ранее, с 10 июня, была введена административная ответственность за уклонение иностранцев от медосвидетельствования. Наказание — штраф до 50 тысяч рублей. По решению суда могут выдворить из России. А с 21 июня для мигрантов ужесточили ответственность за подделку и оборот официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. За это грозит до 8 лет лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что правила выдачи семейной ипотеки не изменятся с 1 июля.