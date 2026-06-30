Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО уничтожила беспилотник в Ростовской области

ПВО уничтожила беспилотник в Каменск-Шахтинском в Ростовской области.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн — РИА Новости. БПЛА уничтожен в Каменск-Шахтинском Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки на город, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Сегодня днем отражена воздушная атака на город Каменск-Шахтинский, в результате которой был уничтожен БПЛА», — написал он в «Макс».

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше