ПВО уничтожила беспилотник в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн — РИА Новости. БПЛА уничтожен в Каменск-Шахтинском Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки на город, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Сегодня днем отражена воздушная атака на город Каменск-Шахтинский, в результате которой был уничтожен БПЛА», — написал он в «Макс».
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше