В Ставропольском аграрном университете реализовали 104 стартапа

Ставропольский государственный аграрный университет за три года сформировал одну из самых динамичных экосистем технологического предпринимательства среди аграрных вузов страны, что соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в высшем учебном заведении.
С 2022 года победителями программы «Студенческий стартап» стали 104 студента, а общий объем грантовой поддержки превысил 18 миллионов рублей. В университете выстроена модель полного цикла — от идеи до регистрации компании и вывода продукта на рынок. Проектный подход интегрирован в образовательный процесс: студенты защищают дипломы в формате «Стартап как диплом», а дисциплины по проектной деятельности и технологическому предпринимательству включены во все программы бакалавриата и магистратуры.
С 2022 по 2025 год проведено 139 образовательных мероприятий с участием более 1600 человек. Только в 2025 году в акселерационной программе «Маяк» приняли участие более 300 студентов, разработавших 50 проектов в области агробиотехнологий, робототехники, искусственного интеллекта и цифровых решений для АПК.
Отметим, что проекты получают реальную индустриальную поддержку. Студенческий агроробот вошел в топ-10 агротех-стартапов России и проходит апробацию в хозяйствах края. Также два стартапа получили статус малой технологической компании, один из них вошел в топ-50 лучших университетских стартапов страны.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.