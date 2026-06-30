В Ставропольском аграрном университете реализовали 104 стартапа

С 2022 года победителями программы «Студенческий стартап» стали 104 студента, а общий объем грантовой поддержки превысил 18 миллионов рублей. В университете выстроена модель полного цикла — от идеи до регистрации компании и вывода продукта на рынок. Проектный подход интегрирован в образовательный процесс: студенты защищают дипломы в формате «Стартап как диплом», а дисциплины по проектной деятельности и технологическому предпринимательству включены во все программы бакалавриата и магистратуры.