Приемная кампания в Татарстане: бюджетных мест стало больше, платных — меньше

В Татарстане стартовала приемная кампания, которую обсудили на брифинге в Доме Правительства РТ. В этом году увеличен бюджетный набор, сокращены платные места и изменены правила поступления в вузы, пишет ИА «Татар-информ».
Бюджетный набор вырос.
В Татарстане стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения. На программы бакалавриата, специалитета и магистратуры в новом учебном году выделено более 23,3 тыс. бюджетных мест, включая 550 мест в негосударственных вузах. По данным министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина, за последние три года число бюджетных мест увеличилось на 6%, а по сравнению с прошлым годом — на 1%.
По словам министра, около 60% всех бюджетных мест сосредоточено в трех крупнейших вузах республики. Наибольший объем приема приходится на Казанский федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ.
Приоритет отдан инженерным и педагогическим специальностям.
Наибольшее количество бюджетных мест распределено между направлениями подготовки, связанными с образованием, инженерией и информационными технологиями. В числе лидеров — педагогические науки, информатика и вычислительная техника, электро- и теплоэнергетика, химические технологии и машиностроение. Значительные объемы приема также предусмотрены по строительным, медицинским, сельскохозяйственным и управленческим специальностям.
Ильсур Хадиуллин также сообщил, что подобрать подходящие образовательные программы абитуриенты могут с помощью сервиса «Подбор вуза» на портале госуслуг, который формирует список направлений с учетом результатов ЕГЭ.
Новые правила приема вступили в силу.
Приемная кампания началась 20 июня. В Татарстане документы принимают 45 вузов, включая 28 государственных. Как сообщил Хадиуллин, в этом году зачисление на программы бакалавриата и специалитета проводится в единые сроки независимо от формы обучения.
С этого года изменился порядок подачи документов. Абитуриенты больше не могут воспользоваться личными кабинетами на сайтах приемных комиссий. Подать заявление можно через портал госуслуг, лично в вузе или по почте.
Выпускники колледжей и техникумов смогут поступать по внутренним вступительным испытаниям только на направления, соответствующие полученной специальности. Для смены профиля потребуется представить результаты ЕГЭ.
Изменения коснулись и целевого приема: теперь места закрепляются за конкретными заказчиками, которые размещают предложения на цифровой платформе «Работа в России». По словам министра, в этом году в республике предусмотрено более 2,6 тыс. целевых мест, что составляет около 11% общего объема бюджетного набора.
Платный прием ограничили.
Количество внебюджетных мест в вузах Татарстана по ряду направлений подготовки существенно сократилось. В общей сложности в этом учебном году на платной основе планируется принять более 9,6 тыс. студентов.
Министерство науки и высшего образования РФ впервые установило предельное количество платных мест по отдельным программам бакалавриата и специалитета. В результате государственные вузы республики сократили внебюджетный прием примерно на 30%, а негосударственные — почти на 60%. Ограничения распространяются на специальности, перечень которых утвержден распоряжением Правительства РФ.
Изменились требования к вступительным экзаменам.
В 2026 году скорректирован перечень вступительных испытаний по ряду направлений подготовки. Например, для поступления на часть инженерных специальностей обязательным становится результат ЕГЭ по физике. Ранее абитуриенты могли выбирать между физикой и профильной математикой. Новые требования распространяются, в частности, на направления, связанные с электроникой, радиотехникой, энергетикой, фотоникой и физико-техническими науками. Вузы получили право устанавливать обязательным вступительным испытанием по ряду гуманитарных направлений ЕГЭ по истории или обществознанию.
Еще одно изменение затронет будущих педагогов: Ильсур Хадиуллин сообщил, что начиная с приемной кампании 2027−2028 учебного года абитуриентам педагогических направлений потребуется сдавать ЕГЭ по предмету, который они планируют преподавать после окончания обучения.
Вузы расширяют набор и открывают новые программы.
В ходе приемной кампании ряд вузов Татарстана сообщил об изменениях в структуре набора. Так, Казанский федеральный университет увеличил количество бюджетных мест на 172 по сравнению с прошлым годом. По словам проректора КФУ Екатерины Туриловой, основной объем приема приходится на педагогические, инженерные, математические и ИТ-направления. Она также сообщила о расширении приема в зарубежных филиалах в Джизаке и Каире и развитии новых образовательных программ в сфере искусственного интеллекта, педагогики, медицины и биотехнологий.
В Казанском национальном исследовательском технологическом университете, как сообщила проректор Дильбар Султанова, студенты, поступившие на направления «химия» и «биотехнология», смогут получить вторую квалификацию учителя. Проректор Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева — КАИ Венера Хамматова сообщила об открытии нового направления подготовки «экономическая безопасность» и специальности «беспилотная техника» в техническом колледже, а также отметила рост числа заявок предприятий на целевое обучение по авиационным и радиоэлектронным специальностям.
Некоторые университеты сохранили особенности приема.
Ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов сообщил, что в этом году расширен перечень направлений, на которые принимают по результатам ЕГЭ по физике. По его словам, на них приходится более 1,1 тыс. бюджетных мест, или около 62% общего объема бюджетного приема. Ректор Казанского государственного института культуры и искусств Роза Ахмадиева напомнила, что при поступлении на творческие специальности абитуриенты, помимо ЕГЭ, проходят творческие испытания, а индивидуальные достижения могут учитываться при начислении дополнительных баллов.
Ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Рашит Низамов сообщил, что в этом году вуз увеличил план приема до 1,2 тыс. студентов. По его словам, существенных изменений в правилах приема не произошло.
В отдельных вузах сохраняются меры поддержки.
Исполняющий обязанности ректора Казанского государственного медицинского университета Айрат Фаррахов сообщил, что университет планирует принять более 1,7 тыс. первокурсников, при этом большинство бюджетных мест распределяется в рамках целевого обучения. Он также отметил, что вуз продолжит предоставлять меры поддержки абитуриентам с высокими результатами ЕГЭ.
Проректор по учебной работе Казанского государственного аграрного университета Андрей Дмитриев сообщил, что университет сохранит дополнительные выплаты для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ и откроет новую совместную магистерскую программу с МГИМО.