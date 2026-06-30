Приемная кампания в Татарстане: бюджетных мест стало больше, платных — меньше

Ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов сообщил, что в этом году расширен перечень направлений, на которые принимают по результатам ЕГЭ по физике. По его словам, на них приходится более 1,1 тыс. бюджетных мест, или около 62% общего объема бюджетного приема. Ректор Казанского государственного института культуры и искусств Роза Ахмадиева напомнила, что при поступлении на творческие специальности абитуриенты, помимо ЕГЭ, проходят творческие испытания, а индивидуальные достижения могут учитываться при начислении дополнительных баллов.