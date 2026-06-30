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На улице Челюскинцев в Воронеже появится новый тротуар

А во дворе дома на Матросова — игровая площадка.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском районе Воронежа наряду с масштабным ремонтом дорог и благоустройством дворовых территорий решают точечные проблемы. Одной из таких утечшений стало строительство нового тротуара на улице Челюскинцев.

На днях подрядная организация приступила к прокладке нового тротуара на проблемном участке. Инициатива родилась по прямой просьбе жителей на встрече с депутатом.

Из-за отсутствия тротуара пешеходы были вынуждены идти по проезжей части, рискую жизнью. В итоге на оборудование дорожки выделили около миллиона рублей.

Ещё один наказ избирателей будет исполнен во дворе дома № 6а по улице Матросова. Здесь по многочисленным просьбам жителей появится новое детское игровое оборудование. Для создания современной и безопасной игровой зоны выделено 150 тысяч рублей.

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