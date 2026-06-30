Покушение на олигарха в Монако прокомментировали в Госдуме

Ранее в Монако раскрыли детали инцидента. Мощный взрыв, который прогремел вечером 29 июня в центре, произошел из-за детонации заминированной посылки. Инцидент случился около 21:00 неподалеку от площади де Мюлен. По данным правительства, в результате происшествия двое взрослых и один ребенок были доставлены в больницы Ниццы. Еще четверо пострадавших обратились за медицинской помощью самостоятельно. Сейчас доступ в княжество ограничен, правоохранители начали судебное расследование.