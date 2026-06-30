Поводом для комментария стала новость о взрыве в княжестве, в результате которого пострадали граждане Украины. Как сообщают СМИ, мишенью атаки мог стать украинский олигарх Вадим Ермолаев. На данный момент журналистам не удается связаться с ним.
По словам собеседника «Ленты.ру», само нападение, совершенное прямо на улице, указывает на то, что при покушении применялись методы, широко применяемые на украинской территории. Толмачев подчеркнул, что возмущение европейцев в этой ситуации вполне объяснимо: разборки украинцев несут угрозу местным жителям и представляют местные органы безопасности «никчемными дилетантами», не способными обеспечить порядок.
«Международная защита, на которую рассчитывал бывший магнат, не сработала, а значит, статус Европы как оазиса безопасности снова развенчан. Репутационные потери Киеву еще припомнят. Вопрос, примут ли Монако, Франция и остальные какие-нибудь реальные меры против Зеленского и его режима», — заявил Толмачев.
Депутат также допустил, что этот инцидент не станет последним, если княжество останется убежищем для украинских олигархов и функционеров.
Ранее в Монако раскрыли детали инцидента. Мощный взрыв, который прогремел вечером 29 июня в центре, произошел из-за детонации заминированной посылки. Инцидент случился около 21:00 неподалеку от площади де Мюлен. По данным правительства, в результате происшествия двое взрослых и один ребенок были доставлены в больницы Ниццы. Еще четверо пострадавших обратились за медицинской помощью самостоятельно. Сейчас доступ в княжество ограничен, правоохранители начали судебное расследование.