Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградское водохранилище открывают для рыбалки 1 июля

Сезон ограничений был установлен приказом Азово-Черноморского управления Росрыболовства.

В Волгоградском водохранилище с 1 июля завершится действие нерестового запрета, сообщает РИАЦ.

Сезон ограничений был установлен приказом Азово-Черноморского управления Росрыболовства — с 1 мая рыбаки могли ловить свою добычу только с берега и используя только одну поплавочную или донную удочку, или один спиннинг с общим числом крючков не более двух.

Такие же ограничения действовали с 25 мая на реке Еруслан и её притоках.

Уже в среду волгоградцы и гости региона смогут выходить в этих водоёмах на рыбалку на моторных лодках. Однако сети, ловушки, тралы, электроудочки и арбалеты по-прежнему запрещены, напоминают рыболовам. Но можно использовать специальные подводные ружья.

Ранее нарушителей запретов на ловлю рыбы сетями из Алексеевского района не только оштрафовали, но и изъяли у них в доход государства лодку и вёсла.