Волгоградское водохранилище открывают для рыбалки 1 июля

В Волгоградском водохранилище с 1 июля завершится действие нерестового запрета, сообщает РИАЦ.
Сезон ограничений был установлен приказом Азово-Черноморского управления Росрыболовства — с 1 мая рыбаки могли ловить свою добычу только с берега и используя только одну поплавочную или донную удочку, или один спиннинг с общим числом крючков не более двух.
Такие же ограничения действовали с 25 мая на реке Еруслан и её притоках.
Уже в среду волгоградцы и гости региона смогут выходить в этих водоёмах на рыбалку на моторных лодках. Однако сети, ловушки, тралы, электроудочки и арбалеты по-прежнему запрещены, напоминают рыболовам. Но можно использовать специальные подводные ружья.
Ранее нарушителей запретов на ловлю рыбы сетями из Алексеевского района не только оштрафовали, но и изъяли у них в доход государства лодку и вёсла.