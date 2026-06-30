Два района Воронежа более суток будут оставаться без воды

Замена оборудования позволит минимизировать риски аварийных ситуаций, обеспечит более стабильную подачу воды на Левом берегу и в перспективе снизит вероятность длительных отключений. Параллельно сотрудники внешней подрядной организации выполнят врезку трубопровода диаметром 1200 мм в городскую сеть канализации по ул. Остужева после реконструкции этого участка магистрали, что улучшит отведение стоков, повысит пропускную способность системы и снизит вероятность локальных подтоплений в районе. Работу подрядчика будут контролировать специалисты водоканала.