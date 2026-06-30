Летний фортепианный фестиваль Pianissimo пройдёт в Нижнем Новгороде с 1 июля

В программе выступят молодые пианисты из России, Италии, Португалии, Турции и Южной Кореи — среди них Владимир Петров, Маттео Буонаноче, Жуан Нету Виейра, Моён Юн и Джан Сарач. Откроет цикл 1 июля в 19:00 постоянный резидент фестиваля Константин Емельянов; в сезоне также участвуют резиденты Илья Папоян и Константин Хачикян, а в репертуаре — произведения Баха, Гайдна, Бетховена, Шопена, Шумана, Листа, Дебюсси, Скрябина, Рахманинова и Прокофьева.