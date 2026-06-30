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Летний фортепианный фестиваль Pianissimo пройдёт в Нижнем Новгороде с 1 июля

В программе выступят молодые пианисты из России, Италии, Португалии, Турции и Южной Кореи.

Источник: Время

С 1 июля по 11 августа в концертном Пакгаузе Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина пройдёт летний сезон Международного фортепианного фестиваля Pianissimo, сообщают организаторы.

В программе выступят молодые пианисты из России, Италии, Португалии, Турции и Южной Кореи — среди них Владимир Петров, Маттео Буонаноче, Жуан Нету Виейра, Моён Юн и Джан Сарач. Откроет цикл 1 июля в 19:00 постоянный резидент фестиваля Константин Емельянов; в сезоне также участвуют резиденты Илья Папоян и Константин Хачикян, а в репертуаре — произведения Баха, Гайдна, Бетховена, Шопена, Шумана, Листа, Дебюсси, Скрябина, Рахманинова и Прокофьева.

В концертах выступят и представители российской фортепианной школы — лауреаты международных конкурсов Максим Милославский, Егор Кадников и Игорь Сидоров. Полную программу и билеты можно найти на сайте театра: operann.ru. Отметим, что концерты фестиваля Pianissimo также пройдут в Санкт‑Петербурге, Петергофе, Москве и Калининграде; подробности доступны на сайте фестиваля.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Музыка балконов» стартовал в Нижнем Новгороде.

(6+).

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